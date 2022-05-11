Philip Morris покупает производителя зажигалок Cricket за 16 млрд долларов

Один из крупнейших мировых производителей сигарет американская табачная компания Philip Morris International Inc за 16 млрд долларов покупает шведскую компанию Swedish Match AB, наиболее известным брендом которой является Cricket. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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"В среду Swedish Match AB сообщила, что ее правление согласилось на предложение Philip Morris International Inc в размере 161,2 млрд шведских крон наличными, что эквивалентно 16 млрд долларов", — пишет издание.

В прошлом году Swedish Match продемонстрировала двузначный рост продаж, во главе с подразделением бездымной продукции в США. Самым быстрорастущим продуктом на этом рынке является бренд никотиновых пакетиков ZYN.

Американская компания Philip Morris International продает сигареты Marlboro за пределами США, а также такие бренды, как Chesterfield, L&M, Lark и Philip Morris, и является одной из крупнейших табачных компаний в мире. Компания также расширяет производство альтернативных табачных изделий, которые менее вредны, чем курение.

Продажи сигарет снижались почти неуклонно в течение многих лет из-за опасности для здоровья и стигматизации курения. Это подталкивает PMI и ее конкурентов к поиску новых источников дохода, вкладывая миллиарды долларов в электронные сигареты, устройства для нагревания табака и другие продукты, которые, по словам компаний, менее вредны.

В США растет спрос на альтернативы табаку нового поколения. По словам аналитика Goldman Sachs Бонни Херцог, продажи продуктов для вейпинга в магазинах США, отслеживаемые Nielsen, выросли на 11% за 52 недели, закончившиеся 23 апреля, по сравнению с предыдущим годом. Рынок вейпинга в США возглавляют Juul Labs Inc. и Reynolds American Inc., дочерняя компания British American Tobacco.

Между тем, такие альтернативные продукты, как никотиновые пакетики и леденцы, стимулируют рост в категории орального табака, которая включает традиционный жевательный табак и влажный нюхательный табак. Распродажа Altria началась! количество никотиновых пакетиков увеличилось на 122% за тот же период, а количество пакетов и леденцов Reynolds's Velo выросло на 47%.

PhilipMorris является одной из самых агрессивных компаний, развернувшихся в сторону таких продуктов. К 2025 году компания планирует получать более 50% чистой выручки от бездымной продукции. В прошлом году ее портфолио бездымной продукции во главе с устройствами IQOS, которые нагревают, а не сжигают табак, составило около 29% чистой выручки. или $31,4 млрд.

Компания получает доход за счет международных продаж своих сигарет, электронных сигарет, продуктов для нагревания табака и никотиновых пакетов. Никотиновые пакетики представляют собой небольшие пакеты, содержащие никотин и ароматизаторы, без табака, которые помещаются между губой и десной.

Другие американские бренды бездымного табака Swedish Match включают Longhorn, бренд влажного нюхательного табака, и America's Best Chew, продукт жевательного табака.

Напомним, 16 декабря 2021 года Верховная Рада приняла законопроект №4358, которым прировняла электронные сигареты к обычным.