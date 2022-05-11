Philip Morris купує виробника запальничок Cricket за 16 млрд доларів

Один із найбільших світових виробників сигарет американська тютюнова компанія Philip Morris International Inc за 16 млрд доларів купує шведську компанію Swedish Match AB, найвідомішим брендом якої є Cricket. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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"У середу Swedish Match AB повідомила, що її правління погодилося на пропозицію Philip Morris International Inc у розмірі 161,2 млрд шведських крон готівкою, що еквівалентно 16 млрд доларів", - пише видання.

Минулого року Swedish Match продемонструвала двозначне зростання продажів на чолі з підрозділом бездимної продукції в США. Найшвидшим продуктом на цьому ринку є бренд нікотинових пакетиків ZYN.

Американська компанія Philip Morris International продає цигарки Marlboro за межами США, а також такі бренди, як Chesterfield, L&M, Lark та Philip Morris, і є однією з найбільших тютюнових компаній у світі. Компанія також розширює виробництво альтернативних тютюнових виробів, які є менш шкідливими, ніж куріння.

Продажі сигарет знижувалися майже неухильно протягом багатьох років через небезпеку для здоров'я та стигматизації куріння. Це підштовхує PMI та її конкурентів до пошуку нових джерел доходу, вкладаючи мільярди доларів в електронні сигарети, пристрої для нагрівання тютюну та інші продукти, які, за словами компаній, менш шкідливі.

У США зростає попит на альтернативи тютюну нового покоління. За словами аналітика Goldman Sachs Бонні Херцог, продаж продуктів для вейпінгу в магазинах США, що відстежуються Nielsen, зріс на 11% за 52 тижні, що закінчилися 23 квітня, в порівнянні з попереднім роком. Ринок вейпінгу у США очолюють Juul Labs Inc. та Reynolds American Inc., дочірня компанія British American Tobacco.

Тим часом, такі альтернативні продукти, як нікотинові пакетики та льодяники, стимулюють зростання в категорії орального тютюну, що включає традиційний жувальний тютюн та вологий нюхальний тютюн. Розпродаж Altria розпочався! кількість нікотинових пакетиків збільшилася на 122% за той же період, а кількість пакетів та льодяників Reynolds's Velo зросла на 47%.

PhilipMorris є однією з найагресивніших компаній, що розгорнулися у бік таких продуктів. До 2025 року компанія планує отримувати понад 50% чистого виторгу від бездимної продукції. Минулого року її портфоліо бездимної продукції на чолі з пристроями IQOS, які нагрівають, а не спалюють тютюн, становило близько 29% чистої виручки. або $31,4 млрд.

Компанія отримує дохід за рахунок міжнародних продажів своїх сигарет, електронних сигарет, продуктів для нагрівання тютюну та нікотинових пакетів. Нікотинові пакетики є невеликими пакетами, що містять нікотин і ароматизатори, без тютюну, які поміщаються між губою і ясною.

Інші американські бренди бездимного тютюну Swedish Match включають Longhorn, бренд вологого нюхального тютюну, та America's Best Chew, продукт жувального тютюну.

Нагадаємо, 16 грудня 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроект №4358, яким прирівняла електронні сигарети до звичайних.