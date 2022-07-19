СБУ обвиняет в блокировании "Автокраза" Жеваго компанию, не имеющую к предприятию никакого отношения, – заявление международных инвесторов

Как заявили в Международном инвестиционном фонде "Инвестохиллс Хелиантус", который действует в интересах американских и европейских инвесторов, из-за произвола сотрудников Службы безопасности Украины фонд будет вынужден обращаться с открытым письмом в посольства США, Великобритании, Италии и представительства Евросоюза в Украине. Также им уже направлены соответствующие заявления об уголовных правонарушениях в ГБР Украины.

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По информации фонда, с 14 июля более 50 сотрудников СБУ проводили обыски помещений Фонда и группы компаний "Инвестохилс", осуществляющей управление его активами. Следователи организовали "маски-шоу" в рамках уголовного производства, открытого с нарушением процессуальных норм в октябре 2021 года. Постановление следователя судьи на обыск также содержало серьезные нарушения.

На фото с камер наблюдения: следователи СБУ пришли на обыск в помещения Международного фонда и группы компаний "Инвестохилс"



В релизе "Инвестохиллс Хелиантус" отмечается, что основная фабула этого производства смехотворна. ГК "Инвестохилс" обвиняют в сговоре с Фондом гарантирования вкладов физических лиц и, якобы, в государственной измене. ФГВФЛ продал на открытых торгах в электронной системе Prozorro.Продажи активы (права на кредиты и залоговое имущество) обанкротившихся банков, которые прежде были ограблены их бывшими владельцами. Государственная измена, по мнению СБУ, заключается в том, что ГК на торгах, доступ к которым открыт широким кругам бизнеса, купила активы ряда таких банков и начала судебные процессы по погашению просроченной задолженности в в том числе тех предприятий, которые, казалось бы, входят в список стратегических.

"В преддверии войны с Россией СБУ занималось не розыском шпионов и диверсантов, а открытием уголовных производств в госизмене против бизнеса. В ходе войны десятки сотрудников СБУ задействованы не в задержании реальных предателей, а безосновательно "кошмарят бизнес" , - считают в фонде "Инвестохиллс Хелиантус" .

В частности, "Инвестохиллс Хелиантус" и ГК "Инвестохиллс" обвиняют в срыве выполнения оборонных заказов ЧАО "Автокраз". Якобы, ранее входящая в ГК ФК "Инвестохиллс Веста" купила на торгах ФГВФЛ активы этого предприятия. После чего "АвтоКрАЗ" якобы не смог выполнить поставки техники для ВСУ.

Фонд официально заявил, что "Инвестохилс Веста" не имеет отношения к выкупу активов "АвтоКрАЗа".

В "Инвестохилс Хелиантус" отмечают, что "покупателем таких активов у банков "Финансы и кредит" и "Дельта банк" является ООО "ФК "Финтакт". Согласно данным НБУ и СМИ, отношение к "Финансам и кредиту", "Автокразу" и "Финтакту" имеет беглый олигарх Константин Жеваго, которого в прошлом году Государственное бюро расследований объявило в международный розыск. Более того, господин Жеваго довел "АвтоКрАЗ" до процедуры банкротства еще в 2018 году".

Портфель украинских активов, которые находятся в собственности Международного инвестиционного фонда, были сформированы в течение нескольких лет путем выкупа на государственных электронных торгах Prozorro. Продажи прав требования по кредитам и залоговому имуществу обанкротившихся банков. В том числе Финансы и кредит и Украинский профессиональный банк (УПБ). НБУ признал, что "Финансы и кредит" подконтролен Жеваго, а УПБ – Анатолию Юркевичу.

"Анатолий Юркевич известен также тем, что вместе со своим партнером Юрием Каплуном, отсудил у государства Украина $ 9 млн за долги обанкротившегося частного "Кредитпромбанка". Сам Каплун и связанные с ним юридические и физические лица фигурируют в уголовном производстве о выводе активов из УПБ накануне введения временной администрации» , – напоминают в фонде.

Как сообщается в релизе, перед признанием этих банков неплатежеспособными, из них были выведены основные активы. В результате до минимума снижена так называемая ликвидационная масса, а ФГВФЛ вынужден выплачивать долги вкладчикам банков за счет бюджетных средств. В свою очередь ФГВФЛ признал ничтожными договоры, по которым выводились активы.

По информации "Инвестохиллс Хелиантус", правоохранительные органы в течение многих лет не добились результатов в уголовных производствах. по этим эпизодам. В частности, СБУ за семь лет так и не довело в суд крупное уголовное производство по незаконному выводу активов из "Укрпрофбанка". При этом в январе 2022 года Большая Палата Верховного Суда приняла прецедентное решение, признав ничтожными сделки по выводу части активов из этого банка.

17 июля Владимир Зеленский отстранил от должностей генерального прокурора Ирину Венедиктову и руководителя СБУ Ивана Баканова. Сегодня Верховная Рада уволила Баканова, а президент Украины провел ряд кадровых изменений, уволив одного из заместителей СБУ и сменив шесть начальников областных управлений ведомства.

По словам главы государства, по состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, досудебного расследования и других правоохранительных органов. Как писали "Схемы", в июне из Украины уехал пророссийский деятель Андрей Портнов.