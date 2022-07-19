СБУ звинувачує у блокуванні "Автокразу" Жеваго компанію, яка не має до підприємства ніякого відношення, – заява міжнародних інвесторів

Як заявили у Міжнародному інвестиційному фонді “Інвестохіллс Хеліантус”, який діє в інтересах американських та європейських інвесторів, через свавілля співробітників Служби безпеки України Фонд буде вимушений звертатись з відкритими листом до посольств США, Великої Британії, Італії та представництва Євросоюзу в Україні. Також ним вже направлені відповідні заяви про кримінальні правопорушення в ДБР України.

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За інформацією фонду, з 14 липня понад 50 співробітників СБУ проводили обшуки приміщень Фонду та групи компаній "Інвестохіллс", яка здійснює управління його активами. Слідчі здійснювали "маски-шоу" в рамках кримінального провадження, яке було відкрите з порушенням процесуальних норм у жовтні 2021 року. Ухвала слідчого судді на обшук також містила значні порушення.

На фото з камер спостереження: слідчі СБУ прийшли на обшук до приміщень Міжнародного фонду та групи компаній "Інвестохіллс"



У релізі "Інвестохіллс Хеліантус" повідомляється, що основна фабула цього провадження сміхотворна. ГК "Інвестохіллс" звинувачують у змові з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та, начебто, у державній зраді. ФГВФО продав на відкритих торгах в електронній системі Prozorro.Продажі активи (права на кредити та заставне майно) збанкрутілих банків, які перед тим були пограбовані їх колишніми власниками. Державна зрада, на думку СБУ, полягає у тому, що ГК на торгах, доступ до яких відкритий широкому загалу бізнесу, купила активи низки таких банків та почала судові процеси з погашення простроченої заборгованості, у тому числі тих підприємств, які, начебто, входять у перелік стратегічних.

"Напередодні війни з Росією СБУ займалося не розшуком шпигунів та диверсантів, а відкриттям кримінальних проваджень у держзраді проти бізнесу. У ході війни десятки співробітників СБУ задіяні не в затриманні реальних зрадників, а безпідставно "кошмарять бізнес", – вважають у фонді "Інвестохіллс Хеліантус".

Зокрема, "Інвестохіллс Хеліантус" та ГК "Інвестохіллс" звинувачують у зриві виконання оборонних замовлень ПрАТ "Автокраз". Мовляв, раніше ФК "Інвестохіллс Веста", яка входить в ГК, купила на торгах ФГВФО активи цього підприємства. Після чого "Автокраз" буцімто не зміг виконати постачання техніки для ЗСУ.

Фонд офіційно заявив, що "Інвестохіллс Веста" не має відношення до викупу активів "Автокразу".

В "Інвестохіллс Хеліантус" наголошують, що "покупцем таких активів у банків "Фінанси та кредит" та "Дельта банк" є ТОВ "ФК "Фінтакт". Згідно даним НБУ та ЗМІ, відношення до "Фінанси та кредит", "Автокразу" та "Фінтакту" має біглий олігарх Костянтин Жеваго, якого минулого року Державне бюро розслідувань оголосило у міжнародний розшук. Більше того, пан Жеваго довів "Автокраз" до процедури банкрутства ще у 2018 році".

Портфель українських активів, які наразі знаходяться у власності Міжнародного інвестиційного фонду, були сформовані протягом декількох років шляхом викупу на державних електронних торгах Prozorro.Продажі прав вимоги за кредитами та заставним майном збанкрутілих банків. У тому числі "Фінанси та кредит" та "Український професійний банк" (УПБ). НБУ визнав, що "Фінанси та кредит" підконтрольний Жеваго, а УПБ – Анатолію Юркевичу.

"Анатолій Юркевич відомий також тим, що разом зі своїм партнером Юрієм Каплуном, відсудив у держави Україна $9 млн за борги збанкрутілого приватного "Кредитпромбанку". Сам Каплун та пов’язані з ним юридичні та фізичні особи фігурують у кримінальному провадженні про виведення активів з УПБ напередодні введення тимчасової адміністрації", – нагадують у фонді.

Як повідомляється в релізі, перед визнанням цих банків неплатоспроможними, з них були виведені основні активи. У результаті до мінімуму знижена так звана ліквідаційна маса, а ФГВФО змушений виплачувати борги вкладникам банків за рахунок бюджетних коштів. У свою чергу ФГВФО визнав нікчемними договори, за якими виводились активи.

Натомість, за інформацією "Інвестохіллс Хеліантус", правоохоронні органи протягом багатьох років не добились результатів у кримінальних провадженнях за цими епізодами. Зокрема СБУ за сім років так і не довело до суду велике кримінальне провадження щодо незаконного виводу активів з "Укрпрофбанку". При цьому, у січні 2022 року Велика Палата Верховного Суду прийняла прецедентне рішення, визнавши нікчемними правочини по виведенню частини активів з цього банку.

17 липня Володимир Зеленський відсторонив від посад генерального прокурора Ірину Венедіктову та керівника СБУ Івана Баканова. Сьогодні Верховна Рада звільнила Баканова, а президент України провів низку кадрових змін, звільнивши одного з заступників СБУ та змінивши шість начальників обласних управлінь відомства.

За словами глави держави, станом на сьогодні зареєстроване 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, досудового розслідування та інших правоохоронних органів. Як писали "Схеми", у червні з України виїхав проросійський діяч Андрій Портнов.