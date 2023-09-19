Спасаем жизнь: Эпицентр планирует до конца года передать медикам 100 реанимобилей

Компания «Эпицентр К» передала еще пять новых реанимобилей для спасения жизней в Запорожье. Передача скорых для спасательных операций состоялась на Хортице – острове казацкой славы.

Основатель компании, народный депутат Украины Александр Герега передал современные реанимобили Запорожскому военному госпиталю и медикам 46-й отдельной аэромобильной бригады.

– Сегодня на этом сакральном для украинского народа месте я низко кланяюсь героизму наших военных. Мы не можем стоять в стороне, когда на нашей земле война. Мы передаем еще 5 новых реанимобилей. Когда я услышал, что в госпитале Запорожья есть только одна скорая с современной комплектацией, то появилось еще большее желание сделать следующий шаг к победе. На сегодняшний день идет тяжелая фаза войны и мы хотим сделать от себя все должное, чтобы облегчить работу боевых медиков. Я убежден, что эти укомплектованные по европейским стандартам реанимобили пригодятся им. В прошлом году мы взяли на себя большую обязанность передать 55 реанимобилей государству и Вооруженным Силам Украины, но доведем это число до 100 реанимобилей. Чтобы они чувствовали – тыл у них надежен. Планируем до конца этого года выполнить новую взятую на себя обязанность. Ведь мы мечтаем только об одном: чтобы наше государство стало частью единого европейского сообщества. Наша молодежь демонстрирует безумный героизм в защите своего государства. Хочу поблагодарить всех Вооруженных Сил Украины. Вечная память всем погибшим. Низко кланяюсь тем, кто с оружием защищает нас и приближает победу над врагом, сказал Александр Герега во время передачи очередной партии реанимобилей.

Представители медицинского учреждения и военной бригады отметили важность инициативы, реализуемой компанией «Эпицентр К». Это ведь тысячи спасенных жизней мирных и военных людей. Особенно в прифронтовых регионах.

– Хочу выразить благодарность компании «Эпицентр К» и сказать, что это очень значительная помощь для работы нашей воинской части – Запорожского военного госпиталя. Наша зона ответственности очень велика, а своевременный приезд укомплектованного реанимобиля обязательно спасет сотни жизней, – подчеркнула Наталья Пилипенко, твоя командира воинской части А3309, подполковник медицинской службы.

Военные медики вручили Александру Герезе Крест заботы – награду, символизирующую благодарность военных за поддержку и помощь.

Наша боевая бригада обязалась активно начать работать с гемотрансузиями – переливанием крови непосредственно на точке эвакуации. Мы совершенно понимаем, что сейчас от медицинской службы зависит жизнь и здоровье наших воинов. Поэтому реанимобиль, который мы сегодня получаем, станет той правильной палатой для достойного обслуживания, лечения и спасения жизни тяжелораненых, – отметил Андрей Жолоб, лейтенант медицинской службы 46-й отдельной аэромобильной бригады.

Благотворительная инициатива «Спасаем жизнь» в сети торговых центров стартовала в августе прошлого года. За это время компания вместе с покупателями и партнерами передала службе экстренной медицинской помощи и боевым медикам 65 современных реанимобилей. Передаваемые машины оборудованы дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами, инфузоматами, глюкометрами, стационарными баллонами с кислородом и портативными аппаратами ИВЛ. Медики называют такой медицинский транспорт реанимацией на колесах.