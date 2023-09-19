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Рятуємо життя: Епіцентр планує до кінця року передати медикам 100 реанімобілів
Компанія «Епіцентр К» передала ще 5 нових реанімобілів для порятунку життів у Запоріжжі. Передача швидких для рятувальних операцій відбулася на Хортиці – острові козацької слави.
Засновник компанії, народний депутат України Олександр Герега передав сучасні реанімобілі Запорізькому військовому госпіталю та медикам 46-ої окремої аеромобільної бригади.
– Сьогодні на цьому сакральному для українського народу місці я низько вклоняюсь героїзму наших військових. Ми не можемо стояти осторонь, коли на нашій землі війна. Ми передаємо ще 5 нових реанімобілів. Коли я почув, що в госпіталі Запоріжжя є лише одна швидка з сучасною комплектацією, то з’явилось ще більше бажання – зробити наступний крок до перемоги. На сьогоднішній день триває важка фаза війни і ми хочемо зробити від себе все належне, щоб полегшити роботу бойових медиків. Я переконаний, що ці укомплектовані за європейськими стандартами реанімобілі стануть їм у пригоді. Минулого року ми взяли на себе великий обов’язок передати 55 реанімобілів державі та Збройним Силам України, але ми доведемо це число до 100 реанімобілів. Щоб вони відчували – тил у них надійний. Плануємо до кінця цього року виконати новий взятий на себе обов’язок. Адже ми мріємо тільки про одне: щоб наша держава стала частиною єдиної європейської спільноти. Наша молодь демонструє шалений героїзм у захисті своєї держави. Хочу подякувати усім Збройним Силам України. Вічна пам'ять усім, хто загинув. Низько вклоняюсь тим, хто зі зброєю захищає нас і наближає перемогу над ворогом,- сказав Олександр Герега під час передачі чергової партії реанімобілів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Представники медичного закладу та військової бригади зазначили про важливість ініціативи, яку реалізовує компанія «Епіцентр К». Адже це тисячі врятованих життів мирних і військових людей. Особливо у прифронтових регіонах.
– Хочу висловити подяку компанії «Епіцентр К» і сказати, що це дуже вагома допомога для роботи нашої військової частини – Запорізького військового госпіталю. Наша зона відповідальності дуже велика, а своєчасний приїзд укомплектованого реанімобіля обов’язково врятує сотні життів, – наголосила Наталія Пилипенко, тво командира військової частини А3309, підполковник медичної служби.
Військові медики вручили Олександру Герезі Хрест турботи – нагороду, що символізує вдячність військових за підтримку та допомогу.
Наша бойова бригада взяла на себе обов’язок активно почати працювати з гемотрансузіями – переливанням крові безпосередньо на точці евакуації. Ми абсолютно розуміємо, що зараз від медичної служби залежить життя і здоров’я наших воїнів. Тому реанімобіль, який ми сьогодні отримуємо, стане тою правильною палатою для достойного обслуговування, лікування і для порятунку життя важкопоранених, – зазначив Андрій Жолоб, лейтенант медичної служби 46-ї окремої аеромобільної бригади.
Благодійна ініціатива «Рятуємо життя» в мережі торгових центрів стартувала у серпні минулого року. За цей час компанія разом з покупцями та партнерами передала службі екстреної медичної допомоги та бойовим медикам 65 сучасних реанімобілів. Машини, що передаються, обладнані дефібриляторами, електрокардіографами, пульсоксиметрами, інфузоматами, глюкометрами, стаціонарними балонами з киснем і портативними апаратами ШВЛ. Медики називають такий медичний транспорт реанімацією на колесах.