Открыта официальная "охота" на наркоторговцев - стартовала акция "Поймай барыгу"

Реальные выплаты за торговцев наркотиками и четкий план борьбы с незаконным распространением обещает бизнесмен Егор Левченко. Именно он стоит за громкой акцией "Поймай барыгу - получи кэш". Акция стартует – первого мая вся система начинает работать.

О том, кому будет платить деньги и как планирует победить наркобизнес в Украине, Левченко рассказал в интервью блогеру Стасу Домбровскому, сообщают "Українські Новини".

Ни к политике, ни к власти никакого отношения не имеет — заявил в интервью Егор Левченко. Сейчас он занимается бизнесом за рубежом, имеем возможность финансировать проекты для Украины.

"Я не имею отношения к политике или власти как таковой. Я, кстати, раньше рассказывал о своем бизнесе, он сосредоточен сугубо в IT сфере. Это сеть компаний в разных странах. Мы занимаемся лидогенерацией - если простым языком, привлечением клиентов для наших клиентов" "Привлекаем трафик на самые разные сайты, в основном - ставки и казино. Также мы занимаемся арбитражем трафика - для маленьких компаний по лидогенерации мы работаем "фильтром" - перепродаем для клиентов сгенерированный ими трафик. Ну и так далее" - рассказал Левченко в своем первом развернутом. интервью.

Несколько месяцев, пока анонс акции "Поймай барыгу" гремел по всей стране, ее инициатор и главный спонсор оставался в тени. Сегодня Егор Левченко заявляет: финансировать ее готов столько, сколько понадобится. И до тех пор, пока не увеличатся хотя бы вдвое показатели Департамента по борьбе с наркотиками.

"Не буду кривить душой, делаю это и для страны, и для себя. Мне надоело слушать, что я имею отношение к сфере наркоторговли. Этой акцией я хочу показать, что готов не просто опровергнуть этот бред, но и искоренить эту чуму. И так , я готов применять такие радикальные и дорогостоящие меры - как акция "поймай барыгу" - рассказал Левченко Стасу Домбровскому. Бизнесмен уверяет - никакого лимита средств, которые он готов вложить в акцию, нет. И тут же раскрыл подробности того, как будет работать вся схема.

Акция стартует уже 1 мая. Участники смогут заработать и играть в так называемую "рулетку". Тысячу долларов получит тот, благодаря кому удастся поймать заложника или торговца, у которого полиция обнаружит у него наркотики "в особо крупных размерах".

Чем меньше окажется изъятый вес, тем меньше будут выплаты. Следующее место — пятьсот долларов и за еще более мелкий вес — двести долларов. Таблицу того, что по закону считается "большими" и "особенно большими" размерами, Левченко уже разместил на сайте.

Деньги будут выплачиваться в гривнах, по курсу НБУ на момент задержания. Для этого кому-либо достаточно прийти в ближайший отдел полиции и написать заявление на заложника или торговца, которого он нашел. Организаторам акции после этого нужно предоставить копию заявления, видеозапись момента его написания в полиции, выдержку из ЕРДР о возбуждении уголовного производства.

Как только заложника возьмут, рассказывает Левченко, участник сразу получит деньги от Фонда.

Нажиться с помощью фейков не получится, предупредил бизнесмен. Штат юристов будет четко проверять всю информацию.

Отдельные условия для тех, кто готов сдать лабораторию по производству наркотиков. Под прицелом организаторов "Поймай барыгу" - большие лаборатории, производящие от десяти и более килограммов запрещенных веществ. В интервью Домбровскому меценат обещает десять тысяч долларов за лабораторию, которая производит от десяти до тридцати килограммов наркотиков. За объемы от тридцати и выше килограмм будут платить двадцать пять тысяч долларов.

Участвовать в акции Егор Левченко пригласил и полицейских. Неофициально это сделать они могут из-за знакомых, говорит Левченко. Но основное внимание он все же ждет от руководства полиции и крупных городов. Все действия участников и организаторов будут исключительно в рамках закона, заявил меценат. Работать организаторы акции "Поимки барыга готовы под круглосуточным надзором правоохранителей.

При этом сам Левченко уверен: его опыт и идеи могут действительно не только помочь в борьбе с распространением опасных препаратов, но и свести торговлю к минимуму.

"Уверен, что чиновники и руководство Нацполиции, ДБН заметят нашу акцию и поймут, что здесь нет никакого мошенничества, ни мошенничества. Хотелось бы, чтобы они начали с нами сотрудничать. У меня есть конкретные идеи, если их реализовать в комплекс, с нашей акцией, с работой полиции, за достаточно короткое время можно было бы если не искоренить полностью, то нанести серьезный удар и по торговле, и по производству. Это возможно, я знаю, как это сделать", — сказал он.