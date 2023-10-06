СБУ вывела из Приднестровья и задержала агента ФСБ: детали спецоперации

Контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой вывела с территории непризнанного Приднестровья и задержала в Одесской области агента ФСБ. Он получил хотел создать собственную агентурную сеть на юге Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что для этого фигурант пытался дистанционно вербовать жителей Одесской области, включая местных правоохранителей.

"Чтобы вывести российского агента на территорию нашего государства, контрразведчики СБУ ввели в его поле зрения действующую сотрудницу Службы безопасности и создали условия ее "согласия" на сотрудничество с врагом", - отметили в СБУ.

По сценарию украинской спецслужбы, злоумышленник приехал в Одесскую область, чтобы лично завербовать "кандидатку".

Оперативная комбинация СБУ позволила поэтапно задокументировать преступные действия российского агента и задержать его "на горячем".

"По данным следствия, вражеским приспешником оказался гражданин Украины, который в начале 90-х уехал в Молдову, где участвовал в войне на стороне боевиков так называемой "ПМР". Впоследствии он стал снайпером в составе подконтрольного РФ подразделения "внутренних войск Приднестровья" Затем фигурант получил "повышение" и был назначен командиром группы 17-го отряда спецназначения "Эдельвейс" МВД России", - подчеркнули в СБУ.

Кроме того, находясь в рядах российского спецназа, мужчина участвовал в боевых действиях на территории Дагестана и Чечни.

В 2014 году он прибыл в Одессу для массовых беспорядков в пользу РФ, за что был объявлен в розыск украинскими правоохранителями.

Во избежание правосудия фигурант сбежал в фейковую "ПМР", где в 2019 году для выполнения задач ФСБ был завербован Сергеем Затыкой и Денисом Марусиком - представителями местного "МГБ". Тогда он получил оперативный псевдоним "Скиф", прошел инструктаж, а уже в 2023 приступил к выполнению враждебных задач", - подчеркнули в СБУ.

Среди приоритетных направлений его разведывательно-подрывной деятельности был сбор разведданных о дислокации и перемещении сил обороны в прифронтовых районах на юге Украины.

Также он планировал получить информацию об особенностях работы и перечне основных задач, выполняемых украинскими спецслужбами в регионе.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили "Скифу" о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение", - отметили в СБУ.

Там добавили, что продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности его "кураторов" из ФСБ.

Ранее Служба безопасности провела в Николаевской области масштабную спецоперацию, в результате которой нейтрализовала еще одну российскую агентурную сеть. В ее состав входило 13 местных жителей, работавших на ФСБ.