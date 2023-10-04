Разоблачена российская агентурная сеть, работавшая в Харьковской и Житомирской областях

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала действующую в Харьковской и Житомирской областях агентурную сеть главного управления генштаба вооруженных сил РФ (известного как ГРУ). В результате спецоперации задержаны три агента российской военной разведки, среди которых – гражданин РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что по указанию оккупантов их приспешники собирали информацию о местах дислокации и перемещения Сил обороны на территории обоих регионов.

Также они скрыто отслеживали данные о воздушных атаках РФ на местные объекты критической и социальной инфраструктуры, а затем направляли в ГРУ "отчеты" о возможных "прилетах".

"Всю информацию агенты передавали находившемуся в Белгороде резиденту (старшему) вражеской группы. Им оказался негласный внештатный представитель 74-го разведывательного центра российского ГРУ. Полученные данные он переправлял своему "куратору" – кадровому сотруднику военной разведки РФ", - отметили в СБУ.

В ведомстве сообщают, что развединформация потребовалась оккупантам для подготовки и осуществления прицельных ударов по украинским объектам.

Контрразведчики СБУ установили места нахождения российских агентов и задержали их в собственных помещениях.

"По данным следствия, задержанными являются местные жители, которых российская военная разведка завербовала еще до начала полномасштабного вторжения РФ. В поле зрения спецслужбы РФ они попали во время неоднократных выездов на территорию России, где их и завербовали. После 24 февраля 2022 года российская разведка активировала "своих агентов и перешла с ними на регулярные "сеансы" связи через мессенджер", - подчеркнули в СБУ.

Там добавляют, что на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении и перемещении Вооруженных Сил Украины).

"Пока они под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы", - сообщили в СБУ.

Ранее Служба безопасности провела в Николаевской области масштабную спецоперацию, в результате которой нейтрализовала еще одну российскую агентурную сеть. В ее состав входило 13 местных жителей, работавших на ФСБ.