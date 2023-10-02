Хотел поступить в школу "Армии дронов": в Киеве задержан агент ФСБ

Сотрудники Службы безопасности провели многоэтапную спецоперацию, в результате которой в Киеве был задержан еще один агент ФСБ. Он собирал разведданные о спецподразделениях Вооруженных Сил Украины и СБУ, специализирующихся на использовании беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что такую задачу вражеский агент получил от своего российского "куратора" в конце лета этого года. Для его выполнения приспешник агрессора пытался поступить на обучение в одну из киевских школ "Армии дронов".

"После зачисления в заведение он должен был установить локации полигонов Сил обороны, где курсантов учат управлять ударными и разведывательными беспилотниками. Также он планировал выявить места базирования украинских спецподразделений БПЛА и их дронов", - отметили в СБУ.

По имеющимся данным, оккупанты готовились использовать развединформацию своего агента для осуществления прицельных воздушных атак на объекты ВСУ и Службы безопасности.

"Кроме того, злоумышленник обходил улицы Киева и как рядовой житель фиксировал локации украинских защитников на территории города. В случае успешного выполнения вражеских задач, российские захватчики "гарантировали" своему агенту денежное вознаграждение, которое должно было зайти на его банковскую карту", - отмечают в СБУ.

Правоохранители своевременно уличили злоумышленника и задержали его "на горячем" во время фотографирования им одной из воинских частей в столице.

"По данным следствия, вражеским приспешником оказался 49-летний предприниматель из Киева, которого два месяца назад дистанционно завербовал представитель ФСБ. В поле зрения агрессора он попал из-за своих антиукраинских сообщений на одном из российских Телеграмм-каналов", – сообщили в СБУ.

Во время обысков по месту жительства задержанного обнаружена компьютерная техника и банковские карточки, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленнику избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Ранее киберспециалисты Службы безопасности задержали двух российских агентов, корректировавших воздушную атаку РФ на Киев в ночь на 21 сентября этого года.