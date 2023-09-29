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Преступность
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Жительница Торецка докладывала спецслужбам РФ о расположении личного состава и техники ВСУ

СБУ задержала российскую агентку, которая «наводила» вражеский огонь на подразделения ВСУ
СБУ задержала российскую агентку, которая «наводила» вражеский огонь на подразделения ВСУ

Служба безопасности задержала "на горячем" еще одну агентку ФСБ, корректировавшую воздушные атаки РФ по позициям Сил обороны в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что среди основных целей врага были подразделения ВСУ, которые вовлечены в проведение контрнаступательных операций в районе Бахмута.

"Установлено, что злоумышленница передала агрессору 8 локаций украинских войск, которые двигались в направлении передовой", - отмечают в СБУ.

Впрочем, стражи порядка разоблачили злоумышленницу еще на начальном этапе ее преступной деятельности и благодаря этому своевременно проинформировали командование ВСУ о потенциальных угрозах.

После этого были проведены комплексные мероприятия по обезопасению украинских защитников на указанном направлении, а сама российская агентка задержана на попытке передачи новых разведданных агрессору.

"По данным следствия, вражеской приспешницей оказалась жительница Торецка, которую российская спецслужба дистанционно завербовала в начале этого года. Для привлечения фигурантки к негласному сотрудничеству захватчики задействовали еще одну предательницу из временно оккупированной части региона. Ею оказалась подруга российской агентки - представительница ДНР", - подчеркнули в СБУ.

Как сообщают правоохранители, женщина самостоятельно обходила территорию города и его окрестности и скрыто фиксировала военные объекты ВСУ.

О полученной информации писала "связной" в мессенджер, а после отправки сообщений сразу удаляла их с телефона.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения)", - отметили в СБУ.

Там добавили, что злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Ранее контрразведка Службы безопасности задержала еще одного осведомителя российских спецслужб в Донецкой области. Вражеской приспешницей оказалась жительница прифронтового города Константиновка, публиковавшая на прокремлевских интернет-ресурсах информацию о перемещении украинских защитников.

Автор:
Светлана Манько