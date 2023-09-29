Жительница Торецка докладывала спецслужбам РФ о расположении личного состава и техники ВСУ

Служба безопасности задержала "на горячем" еще одну агентку ФСБ, корректировавшую воздушные атаки РФ по позициям Сил обороны в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что среди основных целей врага были подразделения ВСУ, которые вовлечены в проведение контрнаступательных операций в районе Бахмута.

"Установлено, что злоумышленница передала агрессору 8 локаций украинских войск, которые двигались в направлении передовой", - отмечают в СБУ.

Впрочем, стражи порядка разоблачили злоумышленницу еще на начальном этапе ее преступной деятельности и благодаря этому своевременно проинформировали командование ВСУ о потенциальных угрозах.

После этого были проведены комплексные мероприятия по обезопасению украинских защитников на указанном направлении, а сама российская агентка задержана на попытке передачи новых разведданных агрессору.

"По данным следствия, вражеской приспешницей оказалась жительница Торецка, которую российская спецслужба дистанционно завербовала в начале этого года. Для привлечения фигурантки к негласному сотрудничеству захватчики задействовали еще одну предательницу из временно оккупированной части региона. Ею оказалась подруга российской агентки - представительница ДНР", - подчеркнули в СБУ.

Как сообщают правоохранители, женщина самостоятельно обходила территорию города и его окрестности и скрыто фиксировала военные объекты ВСУ.

О полученной информации писала "связной" в мессенджер, а после отправки сообщений сразу удаляла их с телефона.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения)", - отметили в СБУ.

Там добавили, что злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Ранее контрразведка Службы безопасности задержала еще одного осведомителя российских спецслужб в Донецкой области. Вражеской приспешницей оказалась жительница прифронтового города Константиновка, публиковавшая на прокремлевских интернет-ресурсах информацию о перемещении украинских защитников.