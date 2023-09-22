Жительница Черноморска корректировала вражеские удары по 9 объектам Одесщины

Служба безопасности задержала еще одну агентку российских спецслужб, которая участвовала в подготовке новой серии воздушных атак РФ на Одесскую область.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что для совершения вражеских ударов злоумышленница передала оккупантам электронные координаты 9 объектов военной и критической инфраструктуры региона.

Среди них – укрепрайоны Сил обороны, фортификационные сооружения и стратегически важные локации железнодорожного сообщения.

Кроме того, российская корректировка пыталась отследить направления полетов боевой авиации ВСУ.

"Впрочем, Служба безопасности разоблачила фигурантку еще на начальном этапе ее разведывательно-подрывной деятельности и проинформировала командование украинских войск о возможных угрозах воздушных атак РФ. В результате были приняты меры по обеспечению Сил обороны по указанным локациям", - отметили в СБУ.

Саму же агентку РФ правоохранители задержали на попытке передачи новых разведданных оккупантам.

Тем самым украинская спецслужба предотвратила осуществление серии воздушных ударов врага по "подготовленным" целям на территории региона.

"По данным следствия, российским информатором оказалась жительница Черноморска, которая в начале полномасштабного вторжения РФ поддержала оккупантов и активно об этом "выписывала" в запрещенных соцсетях. Таким образом она попала в поле зрения вражеских спецслужб, впоследствии дистанционно привлекших ее к сотрудничеству в пользу -агрессора", - подчеркивают в СБУ.

Как сообщают правоохранители, для получения разведданных злоумышленница регулярно ездила по маршрутному такси по территории региона и фиксировала места базирования и перемещения украинских защитников.

"Полученные сведения она посылала оккупантам в виде текстовых и голосовых сообщений и скриншотов электронных карт, на которых отмечала украинские объекты", - отмечают в СБУ.

Во время обыска у задержанной изъят мобильный телефон с поличным с перепиской с агрессором.

"Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). В настоящее время она находится под стражей", - подчеркивают в СБУ.

Там добавляют, что сейчас идет расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее контрразведка Службы безопасности задержала в Одессе сторонника рашизма, который искал "выходы" на российские спецслужбы, чтобы "сливать" им информацию об украинских защитниках.