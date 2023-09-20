На оборонном заводе в Николаевской области обезвредили российскую агентурную сеть (ВИДЕО)

Контрразведка Службы безопасности Николаевской области нейтрализовала агентурную сеть главного управления генштаба вооруженных сил РФ (известного как ГРУ).

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники собирали разведданные о количестве и видах военной техники прибывающих в регион Сил обороны, в частности для ремонта и техобслуживания.

"Резидентом (руководителем) вражеской группы оказался работник местного оборонного предприятия, которого российская разведка завербовала еще во время его обучения в военном институте бывшего СССР. С тех пор он находился в "режиме ожидания" и был "расконсервирован" после начала полномасштабного вторжения РФ", – отметили в СБУ.

Как сообщают правоохранители, согласно инструкциям российского ГРУ, резидент создал собственную агентурную сеть на территории южного региона. В ее состав привлек свою жену, с которой работал на оборонном заводе, и еще двух знакомых: из областного центра и Очакова.

"Таким образом злоумышленники действовали по двум основным направлениям разведывательно-подрывной деятельности. На первом – были задействованы супруги российских агентов, которые собирали информацию об имеющихся образцах и техническом состоянии украинского вооружения на оборонном предприятии. Для этого использовали свой доступ к его секретной документации и другим закрытым. сведения режимного объекта.Еще двое вражеских агентов отслеживали места базирования и маршруты перемещения подразделений ВСУ, которые привлечены к обороне региона или контрнаступательным операциям на южном фронте", - подчеркнули в СБУ.

Полученные данные российская агентура передавала своему резиденту, а он уже должен был "отчитываться" перед "куратором" из ГРУ. Для коммуникации использовали анонимные чаты в одном из мессенджеров.

Однако контрразведчики СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили агентурную сеть РФ и задержали всех ее четырех участников на попытке передачи разведданных агрессору.

Во время обысков у злоумышленников изъяты российские документы, запрещенная коммунистическая символика и незарегистрированное оружие.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Четвертому фигуранту инкриминировано ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированный) распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении, боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ)", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что сейчас идет расследование, а злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее Служба безопасности задержала в Николаеве предательницу, которая "сливала" в ФСБ информацию о последствиях российских воздушных ударов по объектам критической инфраструктуры региона.