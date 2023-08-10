ГБР задержало сына экс-нардепа-регионала, который заказал убийство депутата

Следователи Государственного бюро расследований задержали бывшего депутата Жмеринского городского совета в Винницкой области, который заказал убийство своего коллеги, депутата этого же местного совета. Ему уже сообщили о подозрении в организации покушения на убийство. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, и добавили, что задержанный был членом запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ.

Следователи установили, что несколько месяцев назад отец задержанного конфликтовал с жертвой и через местный совет пытался решить личные и коммерческие вопросы, связанные с отводом земельных участков на строительство.

Сын решил помочь отцу и заказал убийство представителя постоянной земельной комиссии Жмеринского городского совета, никак не желавшего "идти на контакт" с отцом.

Он нашел посредников, которым была предоставлена задача отобрать исполнителей этого преступления. Заказное убийство он оценил в 8,5 тысячи долларов.

Во время специальной операции работники ГБР имитировали убийство депутата. Были сделаны постановочные фотографии, показанные посредником заказчику. После получения оплаты за совершенное преступление организатор был задержан.

Правоохранители провели обыски по месту жительства и в автомобиле задержанного, а также у возможных соучастников этого преступления. Во время обысков были изъяты оружие, деньги и другие материальные доказательства, подтверждающие преступные намерения лиц, привлеченных к этому инциденту.

В ГБР добавили, что отец задержанного также является бывшим народным депутатом VII созыва от запрещенной "Партии регионов" и действующим депутатом Жмеринского горсовета от запрещенного "ОПЗЖ". Однако мужчина еще в начале полномасштабного вторжения России уехал из Украины, а его интересы представляет сын, недавно добровольно сложивший полномочия депутата городского совета.

Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей.