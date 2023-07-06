Как проходит малая приватизация во время войны. Рассказывает Владислав Данилишин, ФГИУ

Как изменились настроения инвесторов по поводу возможности приватизировать государственное имущество? Кто не имеет права участвовать в аукционах? Почему государство может расторгнуть соглашение с новым владельцем объекта? Как проходят торги по лотам в условиях ракетных атак и отключений электричества? Стартуется ли в 2023 году крупная приватизация? Об этом изданию Delo.ua рассказал Владислав Данилишин, директор Департамента приватизации Фонда госимущества Украины (ФГИУ).

Расскажите сначала: что такое малая приватизация . Каким критериям должен соответствовать объект, чтобы попасть в эту категорию?

- Приватизацию в Украине законодательно разделяют на малую и большую. К малой относятся объекты недвижимости и предприятия, стартовая цена которых не превышает 250 млн. грн. К крупной приватизации относятся только предприятия с активами более 250 млн. грн.

Владислав Данилишин из ФГИ рассказывает о приватизации в Украине. Источник: Delo.ua

Как именно происходит малая приватизация ?

- Для того чтобы купить предприятие или недвижимость у государства, любому человеку сначала нужно зайти на сайт privatization.gov.ua или "Прозорро.Продажи", где представлены все объекты, которые ФГИУ выставляет на продажу.

Если потенциального покупателя заинтересует какой-либо из этих активов, ему нужно зарегистрироваться на одной из авторизованных электронных площадок, предоставляющих доступ к участию в аукционах в системе "Прозорро.Продажи", и принять участие в торгах.

Для многих это может показаться странным, но Фонд не управляет всем государственным имуществом. Объекты могут находиться под контролем 90 различных органов управления – министерств, агентств и т.п. Существуют несколько способов, как объекты попадают на приватизацию в ФГИУ. К примеру, время от времени Кабмин передает в Фонд государственные предприятия, которые находились в управлении других государственных органов.

После этого ФГИУ:

включает этот актив в список объектов на приватизацию;

проверяет все необходимые документы;

осуществляет государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, если такая регистрация отсутствует;

выставляет актив на прозрачный электронный аукцион.

То есть, ФГИУ готовит все необходимые документы, чтобы во время приватизации покупатель мог подписать соглашение и получить имущество без проблем.

А какие еще могут быть варианты приватизации государственного имущества ?

– Любой человек может самостоятельно инициировать приватизацию какого-либо объекта.

К примеру, это могут быть здания в городах или селах. Тогда человек может оформить заявку в одном из региональных отделений ФГИУ о том, что заинтересован купить такое имущество. То есть самостоятельно инициировать приватизацию.

Сейчас приватизация государственного имущества проходит в онлайн режиме?

- Все государственное имущество продается только через электронные аукционы "Прозорро.Продажи".

Это удобно, поскольку объекты находятся на одном сайте. Все желающие могут анонимно зарегистрироваться и поучаствовать в аукционе. Победителем будет тот, кто больше заплатит. После проверки победителя и оплаты с ним подписывается договор покупки и победитель становится держателем. Так выглядит процедура малой приватизации.

Как изменились настроения потенциальных инвесторов во время войны? Стали ли покупать больше/меньше объектов, в каких регионах, почему?

– Малая приватизация возобновилась в сентябре 2022 года. Мы видели, что бизнес ищет возможности для релокации из регионов, где велись активные боевые действия. Предприниматели проявляют большой интерес к имуществу, которое находится на западе и в центре Украины.

Это подтверждается ростом их активности в аукционах, происходящих после полномасштабного вторжения. Если в 2021 году в среднем на успешный аукцион приходилось 3,23 участника, сейчас этот показатель вырос до 4,28 участника.

Стоит отметить, что ФГИ не продает объекты на оккупированных территориях и в зонах, где ведутся боевые действия.

Какие именно объекты чаще всего покупают инвесторы? Приведите примеры.

– Большинство наших объектов – это недвижимость. Часто в заброшенном состоянии. Это могут быть помещения, строения, магазины, гаражи, бани, склады, цеха. Им нужен настоящий хозяин. Когда инвесторы покупают такое имущество, они инвестируют денежные средства и дают этим объектам вторую жизнь. Именно объекты для предпринимателей, малого и среднего бизнеса – основа нашего портфеля.

Есть относительно большие активы, например, инфраструктурные объекты – порты, комбинаты хлебопродуктов, предприятия спиртовой отрасли. Бизнес ищет возможности для роста – например, недавно "Эпицентр" приобрел комплекс в Киеве.

Сколько средств удалось заработать в бюджет за счет малой приватизации?

– С момента возобновления малой приватизации в сентябре 2022 года ФГИУ заработал в бюджет 3,2 млрд грн. В частности, с начала текущего года в бюджет поступило 1,8 млрд. грн.

Поступление в бюджет и инвестиции новых собственников в приобретенные объекты – лишь часть положительного эффекта приватизации. Имеются предприятия, накопившие значительные долги перед государством, сотрудниками, Пенсионным фондом.

Согласно закону, при приватизации объектов с долгами инвестор обязан в течение установленного срока 6-12 месяцев погасить долги предприятия перед государством и работниками. Это и дополнительные поступления в бюджеты разного уровня и долгожданная зарплата. Если он этого не сделает, Фонд возвращает имущество обратно в государственную собственность.

А в каких случаях может быть самая большая конкуренция? Приведите примеры.

- Электронные аукционы – это классная разработка по продаже активов. В ФГИУ есть примеры, когда в аукционах принимали участие более 80 участников.

Приведу пример. ФГИУ проводил аукцион по продаже нежилого помещения на 300 кв. м в Ивано-Франковске. В торгах приняло участие 47 участников. Стартовая цена была небольшая – около 12 тыс. грн. В результате торгов цена за лот выросла до 10 млн. грн. Вот что делает высокая конкуренция.

Есть и другие случаи. В аукционах участвуют многие люди. Они активно торгуются, в разгар аукциона поднимают цены за объект до того уровня, который они не готовы потом оплатить. Такие аукционы срываются. Однако государство и здесь зарабатывает – получает сумму гарантийного взноса – и объект повторно выставляется на аукцион.

Можно ли уменьшить количество аукционов по малой приватизации, которые могут сорваться?

– С начала восстановления малой приватизации недобросовестные победители сорвали аукционы по продаже 78 объектов из 440 выставленных. Это составляет 18% общего количества активов, которые мы выставили на малую приватизацию.

В ФГИУ работают определенные предохранители, чтобы аукционы не срывались. Каждый участник аукциона платит гарантийный взнос. Это 20% от начальной цены.

Если победитель торгов не приобретает объект, то он теряет этот гарантийный взнос. Остальным участникам аукциона гарантийные взносы возвращаются.

Кажется, гарантийный взнос в размере 20% от первоначальной цены – небольшая сумма для недорогих объектов. Однако, если какой-то аукцион был сорван два раза, тогда включаются новые предохранители. В таком случае гарантийный взнос растет до 50% от стартовой цены или до 30 минимальных зарплат. То есть гарантийный взнос может составлять минимум 201 тыс. грн, и покупатель уже не рискует потерять такую сумму.

Все эти механизмы, которые должны оградить приватизационные аукционы от срывов, прописаны в законодательстве. Тогда участникам уже нет смысла срывать торги. Поэтому гарантийный взнос – главный предохранитель от разнообразных манипуляций.

А как инвесторы могут узнать всю необходимую информацию об объекте, чтобы понять, стоит ли покупать его?

– У нас есть сайт Privatization.gov.ua. Это наша витрина, где как в интернет-магазине есть возможность найти интересующие объекты. Для этого можно использовать фильтры по типам, посмотреть расположение имущества на карте. Также есть раздел по вопросам и ответам, описание процесса приватизации.

Перед выставлением на аукцион, с целью раскрытия информации об объекте, наполняется виртуальная комната данных. Это по сути электронные папки, в которых размещена вся документация: технические паспорта, документы на права собственности, приказы, данные о регистрации, документы о финансовом состоянии, юридические документы. Таким образом, потенциальный покупатель имеет возможность изучить информацию об имуществе и принять решение о приобретении.

Какие требования сейчас выдвигает ФГИУ для людей, которые хотят принять участие в малой приватизации? Как вы проверяете достоверность предоставленной информации?

- Покупателями могут быть все граждане Украины и иностранцы, физические и юридические лица. Запрет для представителей государства-агрессора и лиц, к которым применены санкции. Также существует запрет на инвестиции из оффшоров, если нет прозрачной структуры собственности.

Когда инвестор хочет принять участие в приватизации объекта, он должен подготовить документы и загрузить их в личном кабинете на сайте площадки, которая дает доступ к аукциону на "Прозорро.Продажи". После завершения аукциона ФГИУ проверяет победителя, не подпадает ли он под запрет.

Кстати, пока Фонд не выявил случаев, чтобы потенциальные инвесторы были представителями государства-агрессора или к ним применялись санкции.

Расскажите, есть ли изменения именно в процессе малой приватизации во время войны?

– Законодательство изменилось в августе 2022 года. Есть интересные новации, которые позволяют ускорить подготовку сложных объектов к приватизации.

В частности, сейчас ФГИУ может продавать проблемное госимущество. Речь идет о предприятиях, имеющих налоговые аресты и другие ограничения. Теперь все это можно приватизировать. Уже новый владелец должен решать эти проблемы.

Также законодательством ограничено количество условий, согласно которым можно приватизировать госимущество. Например, раньше было важно сохранять профиль предприятия. Теперь такого условия может быть. На самом деле многие наши предприятия – это площадки, которые давно ничего не производят и профиль их деятельности является формальным. Однако они дают возможности на их базе открыть новые производства, в частности помогают релокирующемуся бизнесу, ведь там часто сохранены коммуникации.

Кроме того, на период военного времени не производится оценка объектов приватизации. То есть, ФГИУ выставляет на торги имущество со стартовой ценой, равной его балансовой стоимости.

Есть ли понимание, сколько денег инвесторы готовы выложить за объекты малой приватизации во время войны? Также интересно, насколько в среднем может подняться стоимость объекта во время аукциона?

– Все это зависит от самого объекта и стартовой цены. То есть иногда цена растет в сотни раз. ФГИУ пытается сделать все возможное, чтобы как можно больше потенциальных инвесторов узнали об объекте. Такой подход позволяет обеспечить конкуренцию. В результате можно получать больше средств для бюджета.

Приведу пример. Недавно прошел аукцион по продаже административного здания площадью 297,9 кв. м. в Киевской области. В ходе торгов цена выросла с 462 грн до 570 тыс. грн. То есть, в 1233 раза!

Вообще ФГИУ продает объекты с разной стоимостью. В частности, это может быть здание ветеринарной больницы площадью 65,4 кв. м в селе Львовской области. Стартовая цена была 914 грн. Или это может быть историческое здание в центре Киева. Такой лот был реализован за 311 млн. грн.

Как влияют на процессы приватизации риски войны: ракетные обстрелы, отключение света, кибератаки? Как вы решаете эти вопросы? Приходилось ли переносить/отменять процедуры?

- Все аукционы проходят в электронной системе "Прозорро.Продажи". Платформа бесперебойно работает даже при ракетных обстрелах. Можно наблюдать, что когда по всей Украине тревоги, потенциальные покупатели активно торгуются за объект в онлайн режиме. Так что проблем нет.

Возникали ли во время войны случаи, когда ФГИУ отменял соглашение о малой приватизации ? Почему это происходило?

- Во-первых, ФГИУ не заключает договор купли-продажи, если потенциальный покупатель не платит сумму, которую предложил на аукционе.

Во-вторых, Фонд не заключает договора купли-продажи, если победитель аукциона подпадает под санкции или является представителем государства-агрессора.

В-третьих, ФГИУ может расторгнуть договор купли-продажи в случае, когда новый собственник не выполняет условия приватизации в указанные сроки. То есть, непогашение долгов по зарплате и перед бюджетом приведет к возвращению объекта государству.

Отслеживает ли ФГИУ, как распоряжается новый собственник объектами малой приватизации ?

– Подавляющее большинство объектов ФГИУ продает без дополнительных условий. Это отдельные здания, которые люди покупают под ведение бизнеса, и уже от новых владельцев зависит, когда они сделают ремонт, переоборудование. Однако инвесторы точно имеют бизнес-стратегию, поскольку они покупают объект по рыночной цене и будут вкладывать средства в его развитие.

Когда Фонд продает государственные предприятия, могут быть условия по погашению долгов. Также могут существовать другие условия приватизации. Например, не увольнять персонал в течение шести месяцев.

ФГИУ должно проверять, как выполняет инвестор эти обязательства. В целом, покупатели выполняют условия приватизации.

Однако, если инвестор не выполняет условия приватизации, согласно закону, срабатывает механизм возврата имущества в государственную собственность. Такие случаи очень редки. После этого Фонд снова запускает процесс приватизации.

Расскажите о планах ФГИУ по дальнейшему проведению малой приватизации в 2023-2024 годах. Какие новости следует ожидать инвесторам?

– Фонд готовит примерно 1000 объектов на приватизацию. В перечне есть отдельные объекты недвижимого имущества и государственные предприятия, которые недавно правительство своим решением передало в ФГИУ. В настоящее время идет подготовка документов. Также в планах есть продажа санкционного имущества, которое будет передаваться в Фонд с целью приватизации.

А какие интересные объекты малой приватизации ФГИУ будет реализовывать в ближайшее время?

– У нас есть планы по приватизации объектов из разных отраслей. В частности, в ближайшее время состоится приватизация предприятий, занимающихся добычей торфа. Уже объявлены аукционы по продаже "Ровноторф" (5 июля ФГИУ продал на приватизационном онлайн-аукционе «Ровноторф» за 205 млн грн, - ред.) и "Житомирторф". Такие предприятия никогда еще не продавались.

Эти объекты могут продаваться с дополнительными условиями?

– Да, это юридические лица. В данном случае будут условия: сохранность персонала, погашение долгов перед государством и по зарплате.

Давайте поговорим о крупной приватизации. Какие новости готовит ФГИУ ?

– Недавно президентом подписан законопроект, который вносят изменения в процесс приватизации. Это позволит выставить объекты крупной приватизации на аукционы. Все объекты крупной приватизации определяются Кабмином. Там есть объекты разного профиля: "Одесский припортовый завод", "Объединенная горно-химическая компания", "Центрэнерго". Есть и другие объекты, которые имеют разные характеристики и находятся в разных точках Украины.

Все эти предприятия будут в дальнейшем выставляться на электронные аукционы на "Прозорро.Продажи". По некоторым из этих объектов есть интерес международных инвесторов.

Как происходит процесс большой приватизации ?

- Подготовка большой приватизации связана с работой с другими органами государственной власти. К примеру, правительство принимает решение о включении объекта в перечень большой приватизации, а также утверждает условия и стартовую цену аукциона.

Подготовкой предприятий занимается ФГИУ. После объявления об аукционе потенциальные инвесторы могут изучить информацию об объекте. Затем проводятся электронные торги в системе "Прозорро.Продажи".

После аукциона Фонд должен проверить победителя - он проходит ту же процедуру проверки, как и для объектов малой приватизации. Если все хорошо, он платит сумму и с ним заключается договор.

При продаже объектов большой приватизации победитель должен получить разрешение Антимонопольного комитета Украины. Только после этого победитель становится владельцем объекта. Тогда он должен выполнить все условия, утвержденные Кабмином.

Большая приватизация может стартовать в этом году?

– Да, процесс большой приватизации, выставление объектов на аукционы стартует в этом году.