Цены на дизтопливо снижаются из-за снижения котировок нефти и увеличения поставок

Оптовые цены на дизельное топливо снизились из-за снижения котировок нефти, а также увеличения поставок топлива в Украину. На розничном рынке продолжается тренд расслоения по рыночным сегментам.

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По словам аналитика отраслевого издания "НафтоРынок" Александра Сиренко снижение котировок нефти на мировом рынке в совокупности с увеличением поставок дизтоплива в страну снизило оптовые цены на дизтопливо, что дало преимущество оптовым потребителям, в частности аграриям.

По состоянию на утро понедельника, 18 июля, оптовая цена колеблется на уровне 41-43 грн за литр уже

На розничном рынке также наблюдается падение цен. Региональные сети АЗС снизили цену, однако крупные операторы пока не последовали их примеру.

"Я думаю, что на этой неделе крупные национальные сети АЗС также начнут снижать цены. Пока они этого не сделали. Наверное ждут сигналов от группы "Приват", в последнее время нарастила поставки или сигналов от правительства", - говорит Сиренко.

По словам основателя группы Прайм Дмитрия Лёушкина на рынке продолжается расслоение сетей АЗС по ценовым сегментам: лоукостные операторы снижают цены тогда как премиум сегмент продолжает их держать.

"Время, когда все продавали дизтопливо по 58 грн/л, потому что так сказал министр экономики, закончилось. Рынок начал расслаиваться: крупные сети такие как ОККО продают дизтопливо по 58 грн/л цена, лоукосты снизили цену до 52 грн/л", — говорит Лёушкин.

При этом на оптовом рынке цены снизились и в среднем по стране составляют 45 грн/л. Кроме того, увеличилась себестоимость топлива в виде увеличения стоимости доставки, а также повышения зарплат и других издержек в связи с инфляцией.