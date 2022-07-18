Ціни на дизпаливо знижуються через зниження котирувань нафти та збільшення поставок

Гуртові ціни на дизельне паливо знизилися через зниження котирувань нафти, а також збільшення постачання палива в Україну. На роздрібному ринку триває тренд розшарування за ринковими сегментами.

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За словами аналітика галузевого видання "НафтоРинок" Олександра Сиренка, зниження котирувань нафти на світовому ринку в сукупності зі збільшенням поставок дизпалива в країну знизило оптові ціни на дизпаливо, що дало перевагу оптовим споживачам, зокрема аграріям.

Станом на ранок понеділка, 18 липня, оптова ціна коливається на рівні 41-43 грн за літр.

На роздрібному ринку також спостерігається падіння цін. Регіональні мережі АЗС знизили ціну, проте великі оператори поки не наслідували їх приклад.

"Я думаю, що цього тижня великі національні мережі АЗС також почнуть знижувати ціни. Поки що вони цього не зробили. Напевно чекають сигналів від групи "Приват", останнім часом наростила поставки або сигналів від уряду", - каже Сіренко.

За словами засновника групи Прайм Дмитра Леушкіна на ринку триває розшарування мереж АЗС за ціновими сегментами: лоукісні оператори знижують ціни, тоді як преміум сегмент продовжує їх тримати.

"Час, коли всі продавали дизпаливо по 58 грн/л, тому що так сказав міністр економіки, закінчився. Ринок почав розшаровуватися: великі мережі, такі як ОККО, продають дизпаливо по 58 грн/л ціна, лоукости знизили ціну до 52 грн/л", — каже Леушкін.

При цьому на оптовому ринку ціни знизилися і в середньому в країні становлять 45 грн/л. З іншого боку, збільшилася собівартість палива як збільшення вартості доставки, і навіть підвищення зарплат та інших витрат у зв'язку з інфляцією.