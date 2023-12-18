Что не так со статусом врача в Украине?

На сегодняшний день законодательство Украины сосредоточено преимущественно на регулировании деятельности учреждений здравоохранения. Акцент делается именно на месте предоставления медицинской услуги и почти без внимания остаются вопросы статуса врача как такового.

В целом, все законодательные требования, которые существуют в части предоставления медицинских услуг, касаются в большей степени именно учреждений здравоохранения. Например, требования к зданию больницы, инклюзия, оснащение медицинского кабинета.

Место предоставления медицинской помощи, в свою очередь, может принадлежать либо юридическому лицу или физическому лицу-предпринимателю, получившему лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике.

Что же предусмотрено законодательством для врача, чтобы он имел право и мог заниматься врачебной деятельностью?

В первую очередь это то, что обязательно почти для всех других профессий в Украине – высшее образование. То есть врачу достаточно получить образование по специальности. Процедура получения медицинского образования в нашей стране более сложна, если сравнивать с другими специальностями. Это и более длительный срок обучения, и обязательная интернатура, и профессиональные экзамены для врачебных специальностей. «ШАГИ». Финальным экзаменом является «ШАГ 3», именно он фактически подтверждает, что лицо полноценно приобрело статус врача в Украине. С момента составления «ШАГ 3» для врача и открывается путь в профессиональную деятельность, появляется право лечить. Параллельно с этим, к врачам-специалистам отдельно существует требование получения соответствующего сертификата и последующего подтверждения своего звания путем прохождения аттестации на определение знаний и практических навыков.

В контексте этого возникает логический вопрос: «Означает ли получение профессионального медицинского образования автоматическое получение права лечить пациентов?»

Однозначно нет. И связано это с тем, что для реальной возможности лечить, медик должен трудоустроиться: в больнице – учреждении здравоохранения, которое имеет право оказывать медицинскую помощь, или у ФЛП с лицензией на проведение медицинской практики. Или он может выбрать альтернативный вариант и самому стать ФЛПом, получить соответствующую лицензию и двигаться по профессиональному пути уже не просто как врач-наемный работник, а как врач-самостоятельный субъект предпринимательской деятельности.

Таким образом, доступ к статусу врача состоит из трех основных шагов: получить профессиональное образование; составить «ШАГи»; трудоустроиться (или зарегистрироваться как ФЛП).

Если мы говорим о враче, который прошел все эти этапы на пути получения статуса медика и выбрал вариант не ФЛП, а обычного трудоустроенного в больнице специалиста, то возникают вопросы: «Какой статус он имеет?», «За что персонально отвечает перед пациентом?», «Как может выражать инициативы, регулировать уровень своего официального заработка (и может ли вообще это делать)?».

Об ответственности перед пациентом

В этом контексте важно то, что любой ущерб, причиненный пациенту врачом, будет возмещать больница, то есть работодатель. Именно на работодателя возлагается гражданская имущественная ответственность в части возмещения ущерба, ущерба, причиненного жизни и здоровью пациента. Персонально врач Украины согласно законодательству такой ответственности не несет. Все ошибки врача, которые может совершить он лично, потенциально ведут только к одному виду юридической ответственности – уголовной. У нас нет ни одного промежуточного варианта, «золотой середины» между полным отсутствием ответственности врача и его уголовным наказанием – имеет место чрезмерная криминализация ответственности врача в Украине.

В результате мы имеем ситуацию, когда врач не может заниматься врачебной деятельностью самостоятельно и лично не несет ответственности перед пациентом. Следовательно, его статус ничем не отличается от статуса любого наемного работника с высшим образованием в другой сфере, например, юриста (не адвоката) или менеджера.

В чем в этой части состоят отличия между моделью статуса врача и представителями других свободных профессий в Украине, например адвокатов?

В первую очередь адвокаты, кроме получения необходимого образования и подтверждения квалификации, еще дополнительно получают профессиональную лицензию. Это документ, подтверждающий признание со стороны профессионального сообщества лица таким, что может осуществлять соответствующую деятельность. В Украине такое правило действует для адвокатов, нотариусов, аудиторов и других сфер, где выдается профессиональная лицензия. Она, как правило, называется «свидетельство». Например, свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью, свидетельство о праве на занятие нотариальной деятельностью и т.п.

Правила получения такого свидетельства определяет профессиональное сообщество. К примеру, для того чтобы получить свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью, нужно сдать профессиональный экзамен в квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры. Без его составления получить право на занятие адвокатской деятельностью невозможно. С другой стороны, поскольку можно получить такое свидетельство, так и можно его потерять, например, в случае нарушения действующим адвокатом правил адвокатской этики. То есть существует действенный механизм и получения и лишения адвоката его свидетельства. Утрата свидетельства означает запрет заниматься адвокатской деятельностью.

Это тот момент, который не предусмотрен для врачей – нет практического пути, благодаря которому врача можно было бы лишить права лечить. Он либо привлекается к уголовной ответственности, и его вина приходится в уголовном производстве, либо продолжает работать без каких-либо негативных последствий и дальше лечить пациентов. Другая альтернатива, к сожалению, отсутствует. Фактически для пациента даже нет практических путей, как он мог бы пожаловаться на действия или бездействие врача, и нет реальных последствий от такой жалобы. Если же речь идет о профессиональной лицензии, то кроме проверки компетенций лица при допуске его к профессиональной деятельности (то есть при сдаче экзамена, если таковой вводится), проверка и контроль за профессиональными действиями осуществляется в течение всего срока действия такой лицензии со стороны профессионального сообщества.

Таким образом, формирование института профессиональной деятельности для врачей потенциально может способствовать декриминализации части врачебных ошибок, которые не привели к наступлению значительных последствий для пациента (таких как смерть, увечье) и за которые более уместно было бы устанавливать профессиональную ответственность вместо уголовной – чтобы именно органы профессионального самоуправление принимали решение о предупреждении, приостановлении лицензии, назначение дополнительного обучения или отмена действия свидетельства (в зависимости от характера нарушения врача).

Процедура доступа к профессии в какой-то мере усложнится, но институт профессионального самоуправления и лицензирования позволит врачам самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность без необходимости трудоустройства в учреждении здравоохранения или в ФЛП.

Вместе с профессиональной лицензией врач сможет получить возможность без посредников работать с пациентами .

Для того чтобы реализовать такую идею, существует необходимость внесения необходимых изменений в законодательство. В противном случае врач вынужден трудоустраиваться в учреждения здравоохранения, где нередко продолжает действовать устаревшая система управления, а молодым врачам очень трудно получить доступ к пациентам и возможностям профессионального развития. За неимением у молодых специалистов средств для открытия и обустройства по всем стандартам собственного медицинского кабинета, других альтернатив, кроме как трудоустраиваться в «недружелюбные» учреждения здравоохранения и работать как наемный работник у них просто нет. Как следствие – отсутствие активного профессионального развития врачей в Украине. Фактически врач остается «крепостным» в заведении здравоохранения, не может никоим образом влиять на уровень своей заработной платы, следовательно, сталкивается с постоянным поиском дополнительных путей заработка, в том числе из-за «теневых платежей», которые вынуждены получать напрямую от пациента, что по словам отдельных врачей, «унижает их достоинство». Соответственно, врач не может их указать как официальный доход, и, как следствие, не может потратить на определенную стоимостную покупку. И даже по желанию врача легализовать эти деньги, без получения лицензии на хозяйственную практику, ему грозит значительный штраф за осуществление хозяйственной деятельности без получения лицензии.

Подытожим

Профессиональный статус врача в Украине нуждается в усовершенствовании, для этого необходимы внесение изменений в действующее законодательство. Только внедрение профессионального самоуправления (без изменения подходов к определению его статуса и предоставлению врачу «субъектности») не будет оказывать значительного положительного влияния на систему. На первый взгляд, врачи в связи с такими нововведениями столкнутся с новыми обязанностями, незнакомыми процедурами, но в результате – это приведет к формированию нового свободного врача и профессионального развития врачебного сообщества в Украине.