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Атака дронами, разрушения и раненые: как прошла ночь в регионах
В ночь на 3 российская армия атаковала мирные города Украины 12-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и управляемой авиационной ракетой Х-59. Ударные дроны были запущены в несколько волн. Силами ПВО было уничтожено 10 беспилотников.
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
По информации главы Николаевской области Виталия Кима, в небе над областью было уничтожено 8 вражеских дронов. Также за прошедшие сутки враг из реактивных систем залпового огня ударил по населенному пункту Березанской общины. Повреждены жилые дома, гараж и автомобиль. В одном из домов возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.
Остальные дроны были сбиты в районе Староконстантинова в Хмельницкой области.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В Харьковской области в течение суток враг обстрелял по меньшей мере 16 населенных пунктов Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
В результате обстрела пгт. Купянск-Узловой Купянского района был поврежден 5-ти этажный многоквартирный дом. Кроме того, под огнем врага находились Уды и Стогнии Богодуховского района, Казачья Лопань и Ветеринарное Харьковского района, Волчанск Чугуевского района, Двуречная, Синковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района и другие населенные пункты.
За прошедшие сутки россияне 76 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 397 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, авиации и БПЛА, сообщил глава области Александр Прокудин.
По Херсону враг выпустил 27 снарядов.
Российские военные попали в жилые кварталы, территорию завода в Херсоне, электросеть в Херсонском районе.
Что касается Днепропетровской области, то, по информации ОВА, поздно вечером Никопольщина дважды была под вражеским огнем. Армия противника терроризировала районный центр и Красногригорьевскую общину. Целила из тяжелой артиллерии.
Последствия обстрелов уточняются.
Кроме этого, российские кафиры осуществили обстрел Александровки Семеновской общины Черниговской области, в результате чего два человека получили ранения, повреждены два, а также объект гражданской инфраструктуры, сообщает Оперативное командование "Север". Всего в течение суток оккупанты совершили 8 обстрелов приграничных территорий Черниговской и Сумской области, зафиксировано 84 взрыва.
В Донецкой области в Очеретинской общине в результате обстрелов был поврежден дом в Соловьевом. В Марьинском обществе под огнем оказались Красногоровка, Константиновка и Георгиевка. Утром произошел массированный артобстрел Авдеевки. Новоэкономическое Гродовское общество испытало 5 ракетных ударов, информируют в ОВА.
На Горловском направлении россияне сбросили управляемую авиабомбу на Щербиновку Торецкой общины - повредили 8 домов. В Часовоярской общине повреждены 3 частных дома и промышленных зданий.