Что делать если подставили с наркотиками

В жизни случаются ситуации, когда люди оказываются не там, не в то время или не с теми людьми. Лента новостей пестрит заголовками о безосновательных обвинениях в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозках или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с целью сбыта или без цели сбыта. Люди, которые, казалось бы, должны защищать и быть объективными – правоохранители, нередко тоже прибегают к откровенным уловкам

Что делать, если наркотические средства подбросили лицу, пойманному и обвиняемому в таких преступных действиях – поговорим предметно.

Что делать, если вам подбросили наркотики?

Не мешкайте и сразу вызывайте адвоката, если вам подбросили наркотики. Вы имеете право сразу при задержании, до начала обыска, заручиться поддержкой адвоката по уголовным делам, который осведомлен в уголовных правонарушениях в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ их аналогов или прекурсоров.

Запомните, что назначенный адвокат – не гарантия отстаивания ваши интересов, поэтому лучше к делу привлекать адвоката, которому вы доверяете.

Если полицейские создают препятствия и не разрешают вызывать адвоката, об этом обязательно следует указать в протоколе об обыске.

«Тяжба с осмотром также должна быть отражена в протоколе и может использоваться в суде стороной защиты для обоснования некачественно собранных доказательств стороной обвинения. В протоколе также важно указать человека (должностное лицо), который подбросил вам наркотики, если вы владеете информацией о нем», - отмечает Сергей Гулийчук, адвокат по уголовному праву адвокатского объединения «Актум».

Другие отмеченные нарушения и противоречивые моменты также имеет смысл фиксировать в протоколе. Если вы можете создать аудио- или видеофиксацию, это также в дальнейшем поможет строить линию защиты.

Если вы не употребляли наркотические средства, требуйте медицинского осмотра. Акцентируйте внимание полиции на необходимости сделать смывы рук, отобрать образцы ногтей и волос для дальнейшей экспертизы Сергей Гулийчук адвокат по уголовному праву адвокатского объединения «Актум»

Если наркотические средства у вас в небольшом количестве все же были, но во время обыска вам подбросили еще большее количество, чтобы хватило для уголовной ответственности, действуйте аналогично и следите за всеми действиями правоохранительных органов, отражайте противоречивые моменты в протоколе: как изымались вещества, откуда, как раз и каким образом упаковывались.

Что не нужно делать, если вам подкинули наркотики?

Адвокаты, осведомленные в уголовных правонарушениях с наркотиками, не рекомендуют давать никаких объяснений, а тем более признавать вину сразу после задержания, какими бы доводами вас не уговаривали сотрудники полиции (или смягчение наказания, или подписка о невыезде в противовес аресту) – обязательно обращайтесь за советом к доверенному адвокату.

Все предметы из сумок и вещей – сами своими руками не доставайте. Все манипуляции пусть выполняют стражи порядка, чтобы не оставались отпечатки и следы «вашего присутствия» в виде пото-жировых выделений на вещах.

«Все ваши вещи должны оставаться в поле вашего зрения, что также обезопасит вас от незаконных действий сотрудников полиции. Если манипуляции все же произошли – указывайте об этом в протоколе и обращайте на это внимание понятых. В любых обстоятельствах не отказывайтесь от подписания протокола и не пренебрегайте возможностью сделать замечание в нем», - отмечает юрист.

Как защитить себя?

Все детали пояснений или показаний лучше заранее согласовывать с адвокатом.

Все ваши поступки правоохранительными органами могут быть трактованы не в вашу пользу или даже иметь отягчающие обстоятельства.

Все отрицательные моменты следует отображать в замечаниях к протоколу.

Настаивайте на снятии отпечатков с изъятых пакетов и другого упаковочного материала и отборе мазков с ладоней для обнаружения следов наркотических веществ.

Отслеживайте и фиксируйте куда и как перекладывают обнаруженные наркотики, это поможет адвокату правильно строить стратегию защиты и выявлять процессуальные нарушения.

К кому обращаться за помощью?

Правильная квалификация деяния в сфере обращения наркотиков, соблюдение законодательства в ходе отдельных процессуальных действий, идентификация обнаруженного вещества и его размер – все эти вопросы опытный адвокат адвокатского объединения «Актум» проработает и защитит клиента.

Адвокат, осведомленный в уголовных правонарушениях по наркотикам, психотропным веществам их аналогам или прекурсорам, знает, когда должна наступать уголовная ответственность, а когда административная, поскольку Кодекс об административных правонарушениях также предусматривает ответственность в сфере оборота наркотических веществ, но только в случае их небольшого количества.

Задача адвоката доказать вашу невиновность или не довести дело до суда с учетом конкретных обстоятельств, если вам инкриминируют преступления, предусмотренные, в частности, статьями 307, 309 Уголовного кодекса Украины, а именно в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с целью сбыта или без цели сбыта, на этапе досудебного расследования или в суде.

Квалифицированный адвокат защитит от безосновательных обвинений, поможет собрать доказательства, поговорит со свидетелями, составит процессуальные документы и проанализирует процессуальные документы для выявления «слабых мест». Обжалует действия и решения правоохранительных органов до органов прокуратуры и суда. Установит и докажет основания для закрытия уголовного производства или доведет дело до оправдательного приговора в суде.

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