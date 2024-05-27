Що робити якщо підставили з наркотиками

У житті відбувається багато ситуацій, коли люди опиняються не там, не в той час або не з тими людьми. Стрічка новин рясніє заголовками про безпідставні звинувачення у незаконному виробництві, виготовлені, придбані, зберіганні, перевезені чи пересиланні наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів з метою або без мети збуту. Люди, від яких очікуєш на захист та об'єктивну позицію – правоохоронці, нерідко теж вдаються до відвертих хитрощів

Що робити, якщо наркотичні засоби підкинули особі, спійманій та обвинуваченій у таких злочинних діях – поговоримо предметно.

Що робити, якщо вам підкинули наркотики?

Не зволікайте та одразу викликайте адвоката, якщо вам підкинули наркотики. Ви маєте право відразу при затриманні, до початку обшуку, заручитися підтримкою адвоката з кримінальних справ, який детально обізнаний в кримінальних правопорушеннях у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів.

Пам'ятайте, що призначений адвокат не завжди відстоюватиме ваші інтереси, тому краще до справи залучати адвоката, якому ви довіряєте.

Якщо поліцейські створюють перешкоди та не дозволяють викликати адвоката, про це обов'язково слід зазначити у протоколі про обшук.

«Тяжба з оглядом також має бути відображена в протоколі та може використовуватися у суді стороною захисту для обґрунтування неякісно зібраних доказів стороною обвинувачення. У протоколі також важливо вказати людину (посадову особу), яка підкинула вам наркотики, якщо ви володієте інформацією про неї», - зазначає Сергій Гулійчук, адвокат з кримінального права адвокатського об’єднання «Актум».

Інші помічені порушення та суперечливі моменти також має сенс фіксувати у протоколі. Якщо ви можете створити аудіо- або відео фіксацію, це також надалі допоможе будувати лінію захисту.

Якщо ви не вживали наркотичні засоби, вимагайте проведення медичного огляду. Акцентуйте увагу поліції на необхідності зробити змиви рук, відібрати зразки нігтів та волосся для подальшої експертизи Сергій Гулійчук адвокат з кримінального права адвокатського об’єднання «Актум»

Якщо наркотичні засоби у вас у невеликій кількості все ж таки були, але під час обшуку вам підкинули ще більшу кількість, щоб вистачило на кримінальну відповідальність, дійте аналогічно та стежте за всіма діями правоохоронних органів, відображайте суперечливі моменти в протоколі: як вилучалися речовини, звідки саме та яким чином упаковувалися.

Що не потрібно робити, якщо вам підкинули наркотики?

Адвокати які детально обізнані в кримінальних правопорушеннях з наркотиками, не рекомендують давати жодних пояснень, а тим більше визнавати провину відразу після затримання, якими б доводами вас не вмовляли співробітники поліції (чи пом'якшення покарання, чи підписка про невиїзд на противагу арешту) – обов'язково запитайте пораду довіреного адвоката.

Всі предмети з сумок і речей – самі своїми руками не діставайте. Всі маніпуляції нехай роблять правоохоронці, щоб не залишалися відбитки та сліди «вашої присутності» у вигляді пото-жирових виділень на речах.

«Всі ваші речі повинні залишатися у полі вашого зору, що також убезпечить вас від незаконних дій працівників поліції. Якщо маніпуляції все ж таки відбулись - вказуйте про це в протоколі та звертайте на це увагу понятих. У будь-яких обставинах не відмовляйтеся від підписання протоколу та не нехтуйте нагодою зробити зауваження в ньому», - зауважує правник.

Як захистити себе?

Усі деталі пояснень чи показів краще заздалегідь узгоджувати з адвокатом.

Усі ваші вчинки правоохоронними органами можуть бути трактовані не на вашу користь або навіть мати обтяжуючі обставини.

Усі негативні моменти слід відображати у зауваженнях до протоколу.

Наполягайте на знятті відбитків із вилучених пакетиків та іншого пакувального матеріалу та відборі мазків із долонь для виявлення слідів наркотичних речовин.

Відстежуйте та фіксуйте куди і як перекладають виявлені наркотики, що також допоможе адвокату правильно будувати стратегію захисту та виявляти процесуальні порушення.

До кого звертатись за допомогою?

Правильна кваліфікація діяння у сфері обігу наркотиків, дотримання законодавства під час окремих процесуальних дій, ідентифікація виявленої речовини та її розмір – всі ці питання досвідчений адвокат адвокатського об’єднання «Актум» пропрацює і захистить клієнта.

Адвокат який детально обізнаний в кримінальних правопорушеннях щодо наркотиків, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, знає, коли має наступати кримінальна відповідальність, а коли адміністративна, адже Кодекс про адміністративні правопорушення також передбачає відповідальність у сфері обігу наркотичних речовин, але у разі їх невеликої кількості.

Завдання адвоката довести вашу невинуватість або не довести справу до суду з урахуванням конкретних обставин, якщо вам інкримінують злочини, передбачені, зокрема, статтями 307, 309 Кримінального кодексу України, а саме в незаконному виробництві, виготовлені, придбані, зберіганні, перевезені чи пересиланні наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів з метою або без мети збуту, на етапі досудового розслідування чи у суді.

Кваліфікований адвокат захистить від безпідставних звинувачень, допоможе зібрати докази, поговорить зі свідками, складе процесуальні документи та проаналізує процесуальні документи задля виявлення «слабких місць». Оскаржить дії та рішення правоохоронних органів до органів прокуратури та суду. Встановить та доведе підстави для закриття кримінального провадження або доведе справу до виправдувального вироку в суді.

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