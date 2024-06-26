Современные зубные протезы: съемные и несъемные

Не каждая медицинская и эстетическая процедура обеспечивает настолько же долговременный, функциональный и впечатляющий эффект, как зубопротезирование. Сегодня можно выбрать съемный или несъемный зубной протез. Какой способ фиксации более предпочтителен?

Стоматологические клиники сегодня способны предложить протезирование для каждого индивидуального кейса и на разный бюджет. Современные зубные протезы могут устанавливаться на живой или депульпированный зуб, изготавливаться из разнообразия материалов, закрывать одну лунку или спасать при полном отсутствии зубных единиц. Но главное отличие – в способе фиксации: протезы бывают съемным и и несъемными. Об их особенностях подробно рассказывает семейная стоматология Healthy Dent.

Источник: healthydent.ua

Кому подойдут съемные протезы

Съемное протезирование зубов подходит в качестве временного варианта до установки постоянной несъемной конструкции. Еще чаще стоматологическая клиника рекомендует такие конструкции возрастным пациентам, ведь эти изделия:

выглядят эстетично и незаметны при разговоре;

служат до 5 лет;

удобно фиксируются;

не травмируют десна (особенно – гибкие нейлоновые протезы);

без труда снимаются на ночь;

просты в уходе;

подходят пациентам с аллергией на металлы;

имеют максимально доступную стоимость.

Важно понимать, что такие зубные протезы лучше не носить на постоянной основе. По истечении срока службы стоит заменить их на более жесткие конструкции, чтобы сберечь высоту и полноценное кровоснабжение челюстной кости.

Кому подойдут несъемные протезы

Несъемные зубные протезы имеют более высокую стоимость, но также и множество преимуществ:

жевательная нагрузка правильно распределяется на искусственные зубы, а не на десны;

сохраняется высота челюстной кости;

протез служит до 10-15 лет;

возможен выбор материала из многочисленных эстетичных вариантов: металлокерамики, керамики, диоксида циркония.

Вариантов несъемных протезов – масса: от единичных коронок до протезов на всю челюсть при полной адентии. Также все более популярными становятся микропротезы виниры, которые значительно улучшают эстетику зубов в зоне улыбки.

Что такое частично-съемное протезирование?

«На границе» между съемными и несъемными конструкциями существуют условно-съемные протезы. Стоматология может порекомендовать этот вариант при значительной потере зубов или при полной адентии. Такой протез зуба может снять только стоматолог в кабинете, ведь он крепится на специальные замки или крючки. Это подходящий вариант, когда необходимо протезирование на всю челюсть, а гигиену и сохранность конструкции проще доверить профессионалу.

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