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Современные зубные протезы: съемные и несъемные
Не каждая медицинская и эстетическая процедура обеспечивает настолько же долговременный, функциональный и впечатляющий эффект, как зубопротезирование. Сегодня можно выбрать съемный или несъемный зубной протез. Какой способ фиксации более предпочтителен?
Стоматологические клиники сегодня способны предложить протезирование для каждого индивидуального кейса и на разный бюджет. Современные зубные протезы могут устанавливаться на живой или депульпированный зуб, изготавливаться из разнообразия материалов, закрывать одну лунку или спасать при полном отсутствии зубных единиц. Но главное отличие – в способе фиксации: протезы бывают съемным и и несъемными. Об их особенностях подробно рассказывает семейная стоматология Healthy Dent.
Источник: healthydent.ua
Кому подойдут съемные протезы
Съемное протезирование зубов подходит в качестве временного варианта до установки постоянной несъемной конструкции. Еще чаще стоматологическая клиника рекомендует такие конструкции возрастным пациентам, ведь эти изделия:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- выглядят эстетично и незаметны при разговоре;
- служат до 5 лет;
- удобно фиксируются;
- не травмируют десна (особенно – гибкие нейлоновые протезы);
- без труда снимаются на ночь;
- просты в уходе;
- подходят пациентам с аллергией на металлы;
- имеют максимально доступную стоимость.
Важно понимать, что такие зубные протезы лучше не носить на постоянной основе. По истечении срока службы стоит заменить их на более жесткие конструкции, чтобы сберечь высоту и полноценное кровоснабжение челюстной кости.
Кому подойдут несъемные протезы
Несъемные зубные протезы имеют более высокую стоимость, но также и множество преимуществ:
- жевательная нагрузка правильно распределяется на искусственные зубы, а не на десны;
- сохраняется высота челюстной кости;
- протез служит до 10-15 лет;
- возможен выбор материала из многочисленных эстетичных вариантов: металлокерамики, керамики, диоксида циркония.
Вариантов несъемных протезов – масса: от единичных коронок до протезов на всю челюсть при полной адентии. Также все более популярными становятся микропротезы виниры, которые значительно улучшают эстетику зубов в зоне улыбки.
Что такое частично-съемное протезирование?
«На границе» между съемными и несъемными конструкциями существуют условно-съемные протезы. Стоматология может порекомендовать этот вариант при значительной потере зубов или при полной адентии. Такой протез зуба может снять только стоматолог в кабинете, ведь он крепится на специальные замки или крючки. Это подходящий вариант, когда необходимо протезирование на всю челюсть, а гигиену и сохранность конструкции проще доверить профессионалу.
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