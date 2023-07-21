Топ 10 лучших криптокошельков в Украине

В свете растущего интереса украинцев к криптоинвестированию вопрос о надежном хранении цифровых активов становится более актуальным. Успешные криптоинвесторы настоятельно рекомендуют использовать электронные кошельки в качестве предпочтительного способа хранения криптовалюты. В этом обзоре мы разберем топ 10 лучших криптокошельков, наиболее популярных среди украинских пользователей

Виды криптовалютных кошельков в Украине

В криптоиндустрии активно применяются четыре основных вида кошельков: программные, аппаратные, бумажные и онлайн кошельки. Мы провели анализ доступных на рынке вариантов и в наш рейтинг криптокошельков попали те, которые предлагают лучшую комбинацию функциональности, безопасности и удобства использования.

Рейтинг криптокошельков в Украине: топ 10 лучших вариантов

Rubicon Wallet

Проверенное и надежное решение с удобными инструментами для управления криптовалютой, которое поддерживает более 150-ти видов цифровых активов. Помимо стандартных функций Rubicon Wallet предлагает несколько уникальных возможностей, таких как настройка ручной сортировки отображения криптовалют, отправка/получение монет нажатием одной кнопки и многие другие. Пользователи утверждают, что Rubicon Wallet – это самый безопасный криптокошелек в Украине, что подтверждает задействование современных алгоритмов шифрования.

Crypto.com DeFi Wallet

Мультивалютный криптокошелек с хорошей репутацией, удобным пользовательским интерфейсом и функциями децентрализованных финансов (DeFi). Crypto.com DeFi позволяет выполнять станлартные действия с криптовлаютой, а также обеспечивает взаимодействие с DeFi-протоколами, такими, как например, обмены и стейкинг.

Exodus

Простой интерфейс мультивалютного криптокошелька Exodus Wallet по-достоинству оценили те, кто только знакомится миром криптоинветсирования. Пользователи могут легко и быстро совершать обмен криптовалюты без необходимости использования сторонних бирж. Многие утверждают, что Exodus Wallet – лучший криптокошелек для переводов в Украине по той причине, что он предоставляет возможность самостоятельно настраивать желаемый размер комиссии за проведение транзакций.

Trust Wallet

Если вас интересуют горячие кошельки для хранения криптовалюты в Украине, обратите внимание на Trust Wallet. Это криптокошелек для мобильных устройств, который обеспечивает простое и безопасное хранение и управление цифровыми сбережениями. Количество активных пользователей составляет более 25 млн человек, которые получают возможность покупать, обменивать и стейкать валюту в рамках одного приложения.

Atomic Wallet

Мультиплатформенный криптокошелек, который поддерживает около 300 активов. Безопасное хранение криптовалюты обеспечивается за счет шифрования и передачи контроля пользователю приватных ключей. Криптоинвесторов, которых интересует криптокошелек для айфона в Украине, Atomic Wallet станет достаточно хорошим решением.

Blockchain.com

Blockchain.com – это самый популярный онлайн криптокошелек в Украине, который был основан в 2011 году и с тех пор считается одной из самых популярных и надежных платформ в индустрии блокчейна. Он предлагает интуитивно простой пользовательский интерфейс, поэтому даже у новичков не возникает трудностей с освоением платформы.

Coinomi

Криптоинвесторов по-прежнему интересуют криптокошельки с минимальной комиссией в Украине, и Coinomi способен удовлетворить этот запрос. Помимо низких комиссий для отправки и получения, пользователи имеют возможность самостоятельно настраивать размер комиссии в зависимости от их предпочтений и ситуации на рынке.

Jaxx Liberty

Jaxx Liberty – популярный мультивалютный криптокошелек и одновременно с этим лучший криптокошелек для андроид в Украине, судя по отзывам активных пользователей. Среди ключевых особенностей Jaxx Liberty – мультивалютность, простой интерфейс, быстрый обмен активами, высокий уровень безопасности, а также наличие дополнительных функций.

MyEtherWallet

Некатоидальный криптовалютный кошелек, совместимый с ETH и токенами ERC-20. MyEtherWallet доступен в виде веб-сайта, мобильного приложения, и кроме того имеет браузерное расширение. Платформа передает контролироль приватных ключей пользователям, тем самым повышая уровень защиты личных данных и средств..

Guarda Wallet

Завершает наш обзор криптокошельков Украина мультивалютный криптокошелек Guarda Wallet, который обладает удобным интерфейсом, осуществляет безопасное хранение активов, а также позволяет совершать обмен криптовалюты. Guarda Wallet доступен на различных платформах, включая веб-версию, настольные приложения для Windows, macOS и Linux, а также мобильные приложения для iOS и Android. Благодаря этому пользователи могут получить доступ к своим средствам с любого устройства.

Подведем итог

Использование проверенного кошелька является залогом успешной работы с криптовалютой. В нашем обзоре мы рассмотрели самые надежные криптокошельки в Украине, оценив их удобство, безопасность и функциональность, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.