Курс валют на 1 декабря 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на восемь копеек, в то же время евро подорожало на две копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 1.12.2025 (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 42,27 грн (+8 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,89 грн (+2 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,53 грн (-2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,27/42,37 Евро 49,10/49,25 Злотый 11,555/11,65

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 1 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,85/42,45 48,35/49,35 11,40/11,70 Ощадбанк 42,15/42,65 48,70/49,45 11,40/11,80 ПУМБ 42,10/42,70 48,70/49,40 11,50/11,90 Укргазбанк 42,15/42,65 48,70/49,45 11,40/11,80 Райффайзен 42,12/42,48 48,50/49,25 11,30/11,70

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.