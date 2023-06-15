Экс-глава Днепроблсовета Олейник помог Коломойскому приватизировать стратегическое хлоропереливное предприятие – СМИ

Передача Аульской хлоропереливной станции под контроль Игоря Коломойского в 2019 году состоялась при содействии тогдашнего руководителя Днепропетровского облсовета Святослава Олейника, который сейчас сбежал из Украины за границу. У политика тесные связи с олигархом, сообщает «Апостроф».

Когда в 2018 году химпредприятие «Днепразот» объявило об остановке производства жидкого хлора, Украина оказалась на пороге экологической катастрофы, напомнили журналисты. Этот реагент используется всеми водоканалами для очистки питьевой воды, а «Днепразот» Коломойского – единственный в стране его производитель.

«Недостаток хлора удалось перекрыть благодаря Аульской хлоропереливной станции. А это, в свою очередь, единственное в стране предприятие, занимающееся транспортировкой реагента и имеющее необходимое оборудование для его переливания», - рассказывает СМИ.

Тогда хлор пришлось импортировать, а благодаря станции удалось временно снабжать водоканалы. В дальнейшем «Днепразот» возобновил производство жидкого хлора, но со значительно более высокими ценами на реагент – химпредприятие после запуска подняло цены на жидкий хлор с менее 7 тыс. грн до 36 тыс. грн за тонну.

По версии издания, «Днепразот» увидел в Аульской станции конкурента. Именно поэтому Коломойский вместе с Олейником разработал план захвата предприятия под собственный контроль.

«В 2019 году Днепропетровский облсовет выставил стратегическое предприятие – Аульскую станцию – на приватизацию и продал его за чуть более 30 млн грн. Станцию выкупила малоизвестная фирма «Агентство Мега плюс», которая принадлежит Андрею Житникову», - сообщило издание.

Житников до покупки стратегического предприятия работал в принадлежащих Коломойскому фирмах «Приват Холдинг» и в компании «Энергоальянс», принадлежавшей одному из менеджеров олигарха.

След Олейника в процессе приватизации станции заметили и активисты. Они считали, что продажа станции стала следствием коррупционных действий властей области.

«Это дало Коломойскому возможность установить окончательную монополию на обеззараживание питьевой воды в стране», - резюмирует СМИ.

Ранее словацкие СМИ обратили внимание, что Олейник, владеющий активами в этой европейской стране, имеет отношение к преступной группировке. Ее члены были причастны к похищению людей, контрабанде, а также упоминались в связи с убийством сотрудника СБУ.