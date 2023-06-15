Екскерівник Дніпрооблради Олійник допоміг Коломойському приватизувати стратегічне хлоропереливне підприємство – ЗМІ

Передача Аульської хлоропереливної станції під контроль Ігоря Коломойського у 2019 році відбулася за сприяння колишнього очільника Дніпропетровської облради Святослава Олійника, який зараз утік з України за кордон. Про це пише повідомляє «Апостроф», нагадуючи, що політик має тісні звʼязки з олігархом.

Коли в 2018 році хімпідприємство «Дніпроазот» оголосило про зупинку виробництва рідкого хлору, Україна опинилася на порозі екологічної катастрофи, нагадали журналісти. Цей реагент використовується всіма водоканалами для очищення питної води, а «Дніпроазот» Коломойського – єдиний у країні його виробник.

«Нестачу хлору вдалося перекрити завдяки Аульській хлоропереливній станції. А це, в свою чергу, єдине в країні підприємство, яке займається транспортуванням реагенту і має необхідне обладнання для його переливання», - розповідає ЗМІ.

Тоді хлор довелося імпортувати, а завдяки станції вдалося тимчасово забезпечувати водоканали. Надалі «Дніпроазот» відновив виробництво рідкого хлору, але зі значно більш високими цінами на реагент – хімпідприємство після запуску підняло ціни на рідкий хлор з менш ніж 7 тис. грн до 36 тис. грн за тонну.

За версією видання, «Дніпроазот» відчув в Аульській станції конкурента. Саме тому Коломойський разом із Олійником розробили план захоплення підприємства під власний контроль.

«У 2019 році Дніпропетровська облрада виставила стратегічне підприємство – Аульську станцію – на приватизацію і продала його за трохи більше ніж за 30 млн грн. Станцію викупила маловідома фірма «Агентство «Мега плюс», яка належить Андрію Житникову», - повідомило видання.

Житников до покупки стратегічного підприємства працював у фірмах «Приват Холдинг», яка належала Коломойському, і в компанії «Енергоальянс», яка належала одному з менеджерів олігарха.

Слід Олійника у процесі приватизації станції помітили й активісти. Вони вважали, що продаж станції став наслідком корупційних дій влади області.

«Це дало можливість Коломойському встановити остаточну монополію на знезараження питної води в країні», - резюмує ЗМІ.

Раніше словацькі ЗМІ звернули увагу, що Олійник, який має активи у цій європейській країні, має відношення до злочинного угрупування. Її члени були причетні до викрадення людей, контрабанди, а також згадувалися у зв’язку із вбивством співробітника СБУ.