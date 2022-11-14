То, что делает Жан Беленюк на выборах президента НОК, – это грязный пиар, - Андрей Мельник

Член Национального Олимпийского комитета, президент Федерации гандбола Украины Андрей Мельник назвал происходящие в украинском спорте события перед выборами нового президента НОК нонсенсом.

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Об этом идет речь в сообщении Федерации гандбола Украины.

"Выливаются грязь на оппонента и умалчиваются его достижения в работе. Мы слышим публично личные обиды. Я имею в виду поведение Жана Беленюка. То, что он делает, это грязный пиар, направленный против конкурента. Возможно, так делается в политике, но в спортивной семье привыкли соперничать и конкурировать по правилам. И пусть сейчас борьба идет не на ковре или фехтовальной дорожке. Это ничего не меняет", - заявил Андрей Мельник.

Он привел пример действующего президента Сергея Бубки, который за годы своей работы объединил спортивные организации Украины НОК в пределах своих возможностей оказывал и оказывал помощь спортсменам и федерациям, популяризировал спорт в Украине и достойно представляет нас в международном олимпийском сообществе.

"Сергей Назарович был выдающимся спортсменом и стал сильным менеджером. Федерация гандбола Украины благодарит его за работу в НОК и желает успеха в реализации всех дальнейших планов. Кто бы ни стал новым президентом НОК, он должен не разрушать то, что создано, а развивать. На мой взгляд, есть два реальных кандидата - олимпийские чемпионы Жан Беленюк и Вадим Гутцайт, который также является министром молодежи и спорта Украины. Они находятся на разных позициях. Жан - не так давно стал депутатом, но все еще больше спортсмен, Вадим - также побеждал на Олимпийских играх, но он прошел более долгий путь как организатор, тренировал сборную Украины, руководил Олимпийской базой "Конча-Заспа", возглавлял спортивный департамент Киева, сейчас возглавляет министерство", - отметил он.

Андрей Мельник подчеркнул, что никому не приятно видеть, как разжигают скандал в украинской олимпийской семье и тем более, когда идет война.

"Жан говорит о прениях кандидатов. На мой взгляд, сейчас не та ситуация в стране и не та атмосфера, чтобы устраивать шоу. Украинский спорт сейчас должен быть особенно сплоченным и сильным. Я сам спортсмен в прошлом, возглавляю Федерацию, общаюсь с другими спортсменами и имею основания сказать: вся эта грязь - только во вред нашему спорту. С нетерпением ждем выборов и пусть победит тот, кто готов к этой должности, кто сможет качественно руководить и объединить вокруг себя олимпийский спорт Украины. В любом случае, всем кандидатам желаю совершенствоваться не только в плане профессиональных, но и человеческих качеств. Этого должен стремиться каждый человек. Говорить можно много, но нужные дела и их результаты", - заявил он.

Напомним, отчетно-избирательная ассамблея НОК состоится 17 ноября. Основными претендентами на вакантный пост будут 51-летний министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт и народный депутат Украины Жан Беленюк. Известно, что действующий президент НОК Сергей Бубка намерен поддерживать на выборах Вадима Гутцайта.

Олимпийский чемпион Токио-2020 и депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк ранее презентовал свою программу в должности президента НОК. Он планирует изменить устав НОК и вернуть должность Генерального секретаря, а также создать санкционный комитет.