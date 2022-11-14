Те, що робить Жан Беленюк на виборах президента НОК, - це брудний піар, - Андрій Мельник

Член Національного Олімпійського комітету, президент Федерації гандболу України Андрій Мельник назвав події, що відбуваються в українському спорті перед виборами нового президента НОК, нонсенсом.

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Про це йдеться в повідомленні Федерації гандболу України.

"Виливаються бруд на опонента і замовчуються його досягнення в роботі. Ми чуємо публічно особисті образи. Я маю на увазі поведінку Жана Беленюка. Те, що він робить, це брудний піар спрямований проти конкурента. Можливо, так робиться в політиці, але в спортивній родині звикли змагатись і конкурувати за правилами. І нехай зараз боротьба йде не на килимі чи фехтувальній доріжці. Це нічого не змінює", - заявив Андрій Мельник.

Він навів приклад діючого президента Сергія Бубки, який за роки своєї роботи об'єднав спортивні організації України НОК в межах своїх можливостей надавав і надає допомогу спортсменам та федераціям, популяризує спорт в Україні і гідно представляє нас у міжнародній олімпійській спільноті.

"Сергій Назарович був видатним спортсменом і став сильним менеджером. Федерація гандболу України дякує йому за його роботу в НОК та бажає успіху в реалізації усіх подальших планів. Хто б не став новим президентом НОК, він має не руйнувати те, що створене, а розвивати. На мій погляд є два реальні кандидати - олімпійські чемпіони Жан Беленюк та Вадим Гутцайт, який також є міністром молоді та спорту України. Вони знаходяться на різних позиціях. Жан - не так давно став депутатом, але все ще більше спортсмен, Вадим – також перемагав на Олімпійських іграх, але він пройшов довший шлях як організатор, тренував збірну України, керував Олімпійською базою "Конча-Заспа", очолював спортивний департамент Києва, зараз очолює міністерство", - зазначив він.

Андрій Мельник наголосив, що нікому не приємно бачити як розпалюють скандал в українській олімпійській сім’ї і тим більш, коли йде війна.

"Жан говорить про дебати кандидатів. На мій погляд, зараз не та ситуація в країні і не та атмосфера, щоб влаштовувати шоу. Український спорт зараз має бути особливо згуртованим і сильним. Я сам спортсмен в минулому, очолюю Федерацію, спілкуюсь з іншими спортсменами і маю підстави сказати: весь цей бруд - тільки на шкоду нашому спорту. З нетерпінням чекаємо на вибори і нехай переможе той, хто готовий до цієї посади, хто зможе якісно керувати і об'єднати навколо себе олімпійський спорт України. У будь-якому разі усім кандидатом бажаю вдосконалюватись не тільки в плані професіональних, але й людських якостей. Цього має прагнути кожна людина. Говорити можна багато, але потрібні справи та їх результати", - заявив він.

Нагадаємо, звітно-виборча асамблея НОК відбудеться 17 листопада. Основними претендентами на вакантну посаду будуть 51-річний міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт і народний депутат України Жан Беленюк. Відомо, що діючий презідент НОК Сергій Бубка має намір підтримувати на виборах Вадима Гутцайта.

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 та депутат Верховної Ради України Жан Беленюк раніше презентував свою програму на посаді президента НОК. Він планує змінити статут НОК та повернути посаду Генерального секретаря, а також створити санкційний комітет.