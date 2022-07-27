НОК України та Фонд "Майбутнє – дітям" організували спортивні змагання у Греції для дітей із постраждалих регіонів України

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26 липня Національний олімпійський комітет України за підтримки українського Благодійного Фонду «Майбутнє – дітям » та мецената Анатолія Бойка організували міжнародний проект «Олімпійські мрії 2022» із товариським турніром з дзюдо серед спортсменів з України, Греції та Кіпру.

Урочисте відкриття турніру з дзюдо «Олімпійські мрії 2022» відбулося у Лутраки (Греція) у Молодіжному спортивно-тренувальному центрі Sport Camp за підтримки Sport Village та Kepaky, волонтерської організації Кіпру, яка підтримує українських переселенців на острові та спонсорує кіпріотську.

“Сьогодні збереження дітей – головне завдання. Ми прагнемо не тільки врятувати їхнє життя, але й створити можливості для їхнього розвитку. І проект «Олімпійські мрії 2022», який нам вдалося організувати разом із НОК України та Фондом Майбутнє – дітям, є частиною тієї системної роботи, яку ми налагодили задля досягнення цієї мети. Я радий, що, незважаючи на війну, діти отримали можливість провести це літо під мирним небом, займаючись спортом та змагаючись один з одним. Вірю, що ці діти у майбутньому стануть гідними представниками України на всіх спортивних майданчиках світу”, – наголосив Анатолій Бойко.

На заході були присутні почесні гості: президент Федерації дзюдо Греції, представники НОК України, представники Фонду Майбутнє – дітям , представники муніципалітету, федерації дзюдо Кіпру, а також видатні спортсмени.

Президент Федерації дзюдо Греції Мічаілідіс Дімітріос, меценат благодійного фонду «Майбутнє – дітям» Анатолій Бойко, учасник Олімпійських ігор 1996 року та представник НОК України в Київській області Карен Балаян



Також було організовано 2-місячний навчально-тренувальний табір у Греції для дітей із постраждалих регіонів України, зокрема міст Ірпінь, Буча та Гостомель за підтримки Благодійного фонду «Майбутнє – дітям», а також підприємця та мецената Анатолія Бойка.

ДОВІДКА

Благодійний фонд "Майбутнє – дітям" до війни опікувався дітьми, які потребували допомоги з сімейних причин, в інтернаті при Нижньобістровській Гімназії. Починаючи з 2021 року, працівники Фонду та Гімназії надали допомогу понад 300 дітям та дорослим. Однак з початком війни на території Гімназії були розміщені внутрішньо переміщені особи, які втратили будинки. Команда Благодійного фонду "Майбутнє – дітям" – це команда активістів, яка започаткувала та реалізує проект громадської організації " Розвиток IT освіти ", який підтримує молодих ІТ-фахівців та розвиток ІТ-сектору в Україні.

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