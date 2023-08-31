СБУ нанесла удар дронами по сбору "председателей избирательных комиссий" в Запорожье и дала четкий сигнал всем коллаборантам - все, кто помогает РФ проводить псевдовыборы, будут наказаны. Об этом пишет политолог Тарас Загородний.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

"На Запорожье, в городе Каменка-Днепровская, решили провести совещание "председателей участковых избирательных комиссий" района. Оккупанты пообещали надежную охрану в виде "кадыровцев". Но организовать раздачу бюллетеней и кабинок для "голосования" не получилось - беспилотники СБУ вда" по "кадыровцам, и" по коллаборантам. Уже видно, что "единый день выборов" станет далеко не единственным днем хлопка, для тех, кто будет работать на кафиров", - акцентирует эксперт.

Загородний подчеркивает, что наличие в "избирательных" помещениях "кадыровцев" и других военных формирований превращает их в фактически военный объект, который является законной военной целью для беспилотников. "Никаких "выборов в госдуму РФ" на оккупированных территориях быть не может в принципе. И абсолютное право Украины эти незаконные выборы срывать и наказывать их организаторов. Все обещания, которые Россия дает коллаборантам, разлетаются на мелкие обломки от прилетов", - считает политолог.

"Тем, кого втянули в организацию этих выборов, я не завидую. РФ всегда бросит, а СБУ рано или поздно достанет. А списки всех организаторов у службы 100% есть. Поэтому, как говорит председатель СБУ Малыш: "Лучше когда двое ведут, чем двое ведут, чем когда четверо несут". Те, кто хотел организовать выборы в оккупированном Каменка-Днестровском, могли бы это подвередить, однако сдаться в СБУ уже не успели. У других такой шанс пока есть", - резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно об удачном ударе беспилотников СБУ по сбору "председателей избирательных комиссий" в Запорожье, охраняемых "кадыровцами".