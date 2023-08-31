Всі, хто допомагає рф проводити псевдовибори будуть покарані, - експерт про атаку дронів СБУ

СБУ нанесла удар дронами по збору “голів виборчих комісій” на Запоріжжі і дала чіткий сигнал всім колаборантам – всі, хто допомагає рф проводити псевдовибори будуть покарані. Про це пише політолог Тарас Загородній.

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"На Запоріжжі, в місті Кам’янка-Дніпровська вирішили провести нараду "голів дільничних виборчих комісій" району. Окупанти пообіцяли надійну охорону у вигляді "кадирівців". Але організувати роздачу бюлетенів та кабінок для "голосування" не вийшло – безпілотники СБУ вдало відпрацювали і по "кадирівцям, і" по колаборантам. Вже видно, що "єдиний день виборів" стане далеко не єдиним днем бавовн, для тих, хто буде працювати на окупантів", - акцентує експерт.

Загородній підкреслює, що наявність у "виборчих" приміщеннях "кадирівців" і інших військових формувань, перетворює їх на фактично військовий об’єкт, який є законною військовою ціллю для безпілотників. "Ніяких "виборів в госдуму рф" на окупованих територіях бути не може в принципі. І абсолютне право України ці незаконні вибори зривати та карати їх організаторів. Всі обіцянки, які росія дає колаборантам, розлітаються на дрібні уламки від прильотів", - вважає політолог.

"Тим, кого втягнули в організацію цих виборів, я не заздрю. рф завжди кине, а СБУ рано чи пізно дістане. А списки всіх організаторів у служби 100% є. Тому, як каже голова СБУ Малюк: "Краще коли двоє ведуть, ніж коли четверо несуть". Ті, хто хотів організувати вибори у окупованому Кам’янка-Дністровському могли би це підвередити, однак здатись в СБУ вже не встигли. У інших такий шанс поки є", - резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо про вдалий удар беспілотників СБУ по сбору "голів виборчих комісій" на Запоріжжі, яких охороняли "кадирівці".