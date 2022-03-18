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18 марта гуманитарные коридоры откроют в Донецкой, Сумской и Харьковской областях
На пятницу согласовано 9 "зеленых коридоров" для жителей Сумской, Харьковской областей и Мариуполя для эвакуации мирных жителей и доставки гуманитарной помощи.
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
По ее словам, на сегодня согласованны следующие маршруты:
- Донецкая область: Мариуполь — Запорожье, Бердянск — Запорожье.
- Сумская область: Сумы — Полтава, Лебедин, Тростянец, Конотоп, Краснополье, Большая Писаревка — Полтава.
- Харьковская область: планируется доставка гумпомощи в Балаклею и Изюм.
По ее словам, тем, кто из Мариуполя идет пешком, будет организована помощь в пгт Мангуш Донецкой области.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Уточнить информацию по гумкоридорам или о людях, которые оказались в зоне бедствия без связи, можно по номерам Национального информбюро, которое заработало вчера: 16-48; 044-287-81-65.
В свою очередь заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко добавил, что из Васильевки отправился бензовоз для дозаправки частного автотранспорта, на котором люди выезжают из Мариуполя в сторону Запорожья. Он также уточнил, что "зеленый коридор" согласован на направлении Мариуполь — Мангуш — Токмак — Васильевка — Каменское — Запорожье.
В Сумской области согласовано 6 коридоров для эвакуации в Полтаву: из г. Сумы (через Голубовку, Вильшану, Недрыгайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевку, Лохвицу и Лубны), из г. Тростянец (через Сумы), из пгт Великая Писаревка (через Ахтырку, Хухру и Котельву), из пгт Краснополье (через Верхнюю Сыворотку и Сумы), из г. Лебедин (через Штеповку и Недрыгайлов) и из г. Конотоп (через Шевченково, Хмелев и Ромны).
По словам Тимошенко, из Тростянца, Великой Писаревки, Краснополья, Лебедина и Конотопа возможно движение в колонне частного автотранспорта в колонне вместе с автобусами. Из Сум эвакуация на частном автотранспорте, также из Лохвицы будут отправлены автобусы для эвакуации.
По словам Верещук, еще два гуманитарных коридора согласовано в Харьковской области, по которым в пятницу планируется доставка гуманитарной помощи в города Балаклея и Изюм.
Вице-премьер также сообщила, что в настоящее время прорабатываются маршруты для доставки гуманитарной помощи в города Херсонской и Луганской областей в субботу, 19 марта.