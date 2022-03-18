18 березня гуманітарні коридори відкриють у Донецькій, Сумській та Харківській областях

На п'ятницю погоджено 9 "зелених коридорів" для мешканців Сумської, Харківської областей та Маріуполя для евакуації мирних мешканців та доставки гуманітарної допомоги.

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Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, на сьогодні узгоджено такі маршрути:

Донецька область: Маріуполь – Запоріжжя, Бердянськ – Запоріжжя.

Сумська область: Суми – Полтава, Лебедин, Тростянець, Конотоп, Краснопілля, Велика Писарівка – Полтава.

Харківська область: планується доставка гумдопомоги до Балаклії та Ізюму.

За її словами, тим, хто з Маріуполя йде пішки, буде організовано допомогу у смт Мангуш Донецької області.

Уточнити інформацію щодо гумкоридорів або людей, які опинилися в зоні лиха без зв'язку, можна за номерами Національного інформбюро, яке запрацювало вчора: 16-48; 044-287-81-65.

У свою чергу заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко додав, що з Василівки вирушив бензовоз для дозаправки приватного автотранспорту, на якому люди виїжджають із Маріуполя у бік Запоріжжя. Він також уточнив, що "зелений коридор" узгоджений на напрямі Маріуполь-Мангуш-Токмак-Василівка-Кам'янське-Запоріжжя.

У Сумській області узгоджено 6 коридорів для евакуації в м. Полтаву: з м. Суми (через Голубівку, Вільшану, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівку, Лохвицю та Лубни), з м. Тростянець (через Суми), з смт Велика Писарівка (через Охтирку, Хухру та Котельву), з смт Краснопілля (через Верхню Сироватку та Суми), з м. Лебедин (через Штепівку та Недригайлів), та з м. Конотоп (через Шевченкове, Хмельов та Ромни).

За словами Тимошенко, з Тростянця, Великої Писарівки, Краснопілля, Лебедина та Конотопа можливий рух у колоні приватного автотранспорту у колоні разом із автобусами. Із Сум евакуація на приватному автотранспорті, а також із Лохвиці будуть відправлені автобуси для евакуації.

За словами Верещук, ще два гуманітарні коридори узгоджено в Харківській області, за якими у п'ятницю планується доставка гуманітарної допомоги у міст Балаклея та Ізюм.

Віцепрем'єрка також повідомила, що наразі опрацьовуються маршрути для доставки гуманітарної допомоги до міст Херсонської та Луганської областей у суботу, 19 березня.