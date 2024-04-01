"Сделано в Украине": УСПП предоставил правительству предложения по восстановлению военного производства

УСПП во главе с Анатолием Кинахом предоставил Кабмину предложения по созданию Всеукраинской экономической платформы «Сделано в Украине»

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Для Победы в войне нужно оружие. Экономика Украины нуждается в срочных решениях по запуску критически важных для военной промышленности отраслей. Многое уже делается. Но вместе с тем многое до сих пор не сделано. Как изменить ситуацию к лучшему?

Есть много интересных стартапов. Многие ребята с мегаинтересными разработками. Но без опыта и понимания – как масштабироваться? Как выстроить производственный процесс, привлечь инвестиции? Одно дело – научиться делать что-то крутое и важное. И совсем другое – научиться делать это очень много и в оговоренные сроки.

Без конкретики в эфир, но это и для врага не секрет, что определенные компоненты военного производства до сих пор в Украине отсутствуют. Мы вынуждены постоянно ждать от международных партнеров тех или иных подарков. И все чаще задумываемся о том, что они могут завершиться.

Выход один – восстановление ВПК.

Но не того – советского. А с учетом современных требований и потребностей. Что для этого нужно? Обсудили с Анатолием Кирилловичем Кинахом – главой общественной организации "Украинский союз промышленников и предпринимателей" (УСПП).

Роман Бочкала и Анатолий Кинах. Источник: Роман Бочкала, Facebook

На базе УСПП удалось объединить многих экспертов и людей с практическим опытом в реальном секторе. Приятно поразили цифры, сколько рабочих мест и налогов даст Украине полноценный ВПК. И это единственный возможный драйвер для нашей экономики.

УСПП предложил правительству использовать много практического опыта в процессе реализации проекта по созданию Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине" под патронатом Президента Украины в соответствии с Указом Главы Государства 31/2024.

Потому что сейчас пора объединять усилия. Каждая компетенция ценна, если она может быть полезна в укреплении обороноспособности. Нам критически важно – построить полноценный ВПК. Это ключевая история сохранения государства.

Источник: СтопКор