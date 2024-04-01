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"Зроблено в Україні": УСПП надав уряду пропозиції щодо відновлення військового виробництва
УСПП на чолі з Анатолієм Кінахом надав Кабміну пропозиції зі створення Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні»
Для Перемоги у війні необхідна зброя. Економіка України наразі потребує термінових рішень щодо запуску критично важливих для військової промисловості галузей. Багато що вже робиться. Але разом з тим багато чого досі не зроблено. Як змінити ситуацію на краще?
Є багато цікавих стартапів. Багато хлопців та дівчат з мегацікавими розробками. Але без досвіду і розуміння – як масштабуватися? Як побудувати виробничий процес, залучити інвестиції? Одна справа – навчитися робити щось круте і важливе. І зовсім інша – навчитися робити це дуже багато та в обумовлені терміни.
Без конкретики в ефір, але ж це і для ворога не секрет, що певні компоненти військового виробництва досі в Україні відсутні. Ми вимушені постійно чекати від міжнародних партнерів на ті чи інші подарунки. І все частіше замислюємося над тим, що вони можуть завершитись.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Вихід один – відновлення ВПК.
Але не того – радянського. А з урахуванням сучасних вимог та потреб. Що для цього потрібно? Обговорили з Анатолієм Кириловичем Кінахом – головою громадської організації "Український союз промисловців і підприємців" (УСПП).
На базі УСПП вдалося обʼєднати багатьох експертів та людей з практичним досвідом роботи у реальному секторі. Приємно вразили цифри, скільки робочих місць та податків дасть Україні повноцінне ВПК. І це наразі – єдиний можливий драйвер для нашої економіки.
УСПП запропонував уряду для використання багато практичного досвіду в процесі реалізації проєкту зі створення Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні" під патронатом Президента України відповідно до Указу Глави Держави 31/2024.
Бо зараз час обʼєднувати зусилля. Цінна кожна компетенція, якщо вона може бути корисною у зміцненні обороноздатності. Нам критично важливо – побудувати повноцінний ВПК. Це ключова історія для збереження держави.
Джерело: СтопКор