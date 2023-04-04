В Украине установлен единый номер для всех экстренных служб

Кабинет министров поручил МВД внедрить и обеспечить функционирование системы экстренной помощи по единому телефонному номеру "112".

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук написал в телеграмм-канале.

По его словам, внесены изменения в два постановления Кабмина - "Об утверждении положения о Министерстве внутренних дел Украины" и "Об утверждении положения о единой информационной системе Министерства внутренних дел и перечне ее приоритетных информационных ресурсов".

"Возложены на МВД Украины задачи по внедрению и обеспечению функционирования и развития системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру "112", управлению ею в режиме повседневного функционирования, осуществлению обработки геномной информации человека и обеспечению функционирования электронного реестра геномной информации человека", - написал Мельничук.

Система "112" и электронный реестр геномной информации человека признаны как функциональные подсистемы единой информационной системы МВД.

Верховная Рада приняла закон о системе экстренной помощи населению по единому номеру "112" в начале сентября 2022 года.