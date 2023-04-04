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Категорія
Суспільство
Дата публікації

В Україні встановлено єдиний номер для всіх екстрених служб

ДСНС, повінь
Фото: Facebook ДСНС

Кабінет міністрів доручив МВС впровадити та забезпечити функціонування системи екстреної допомоги за єдиним телефонним номером “112”.

Про це представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук написав в телеграм-каналі.

За його словами, внесено зміни до двох постанов Ккабміну - "Про затвердження положення про Міністерство внутрішніх справ України" та "Про затвердження положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ та переліку її пріоритетних інформаційних ресурсів".

"Покладено на МВС України завдання щодо впровадження та забезпечення функціонування і розвитку системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером "112", управління нею в режимі повсякденного функціонування, здійснення обробки геномної інформації людини та забезпечення функціонування електронного реєстру геномної інформації людини", - написав Мельничук.

Систему "112" та електронний реєстр геномної інформації людини визнано як функціональні підсистеми єдиної інформаційної системи МВС.

Верховна Рада ухвалила закон про систему екстреної допомоги населенню за єдиним номером "112" на початку вересня 2022 року.