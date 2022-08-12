Ющенко передал ВСУ мед и попросил посоветовать, каких деятелей изобразить на упаковках следующей партии

Третий Президент Украины Виктор Ющенко вместе с основателем агентства маркетинговых коммуникаций BrainTank Евгением Миронюком будут поставлять мед украинским защитникам. Продукцию расфасовали в стики, на которых изобразили выдающихся украинских деятелей в разных сферах — от культуры до политики.

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Об этом Ющенко сообщил в Facebook.

В частности, на первых стиках с медом изобразили украинского писателя Тараса Шевченко и политика, и общественного деятеля Степана Бандеру. Под портретом каждого из них указали их знаменитые цитаты.

Теперь создатели обратились к украинцам за советом по поводу того, кого изобразить на следующих партиях.

"Первая партия меда , а это примерно 25000 стиков будет передана нашим защитникам в ближайшее время. Сегодня в нации , которая уже есть консолидированной и единой, я очень хочу попросить совет, чтобы вы предложили свои варианты фамилий Великих украинцев для следующей серии. Совершенно убежден, что вам есть кого посоветовать!", - написал Ющенко.

Он рассказал, что мед с Шевченко собрали в Моринцах, "Бандеровский" — в селе Старый Угринов.