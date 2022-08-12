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Ющенко передав ЗСУ мед і попросив порадити, яких діячів зобразити на упаковках наступної партії
Третій Президент України Віктор Ющенко разом з засновником агенції маркетингових комунікацій BrainTank Євгенієм Миронюком будуть постачати мед українським захисникам. Продукцію розфасували у стіки, на яких зобразили видатних українських діячів у різних галузях — від культури до політики.
Про це Ющенко повідомив у Facebook.
Зокрема, на перших стіках з медом зобразили українського письменника Тараса Шевченка та політика і громадського діяча Степана Бандеру. Під портретом кожного з них вказали їх знамениті цитати.
Тепер творці звернулися до українців за порадою щодо того, кого зобразити на наступних партіях.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Перша партія меду, а це приблизно 25000 стіків буде передана нашим захисникам найближчим часом. Сьогодні у нації, яка вже є консолідованою та єдиною, я дуже хочу поради, щоб ви запропонували свої варіанти прізвищ Великих Українців для наступної серії. Абсолютно переконаний, що вам є кого порадити!", — написав Ющенко.
Він розповів, що мед із Шевченком зібрали в Моринцях, "Бандерівський" — в селі Старий Угринов.