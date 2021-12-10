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Умер создатель игровых приставок Nintendo – во всем мире их продано более 100 миллионов штук
В Японии в возрасте 78 лет умер создатель игровых приставок компании Nintendo Масаюки Уэмура.
Об этом сообщает газета The Japan Times.
Масаюки Уэмура скончался в понедельник, 6 декабря, но о его смерти стало известно только сейчас. Причина смерти 78-летнего инженера не сообщается.
Уэмура запомнился среди прочего разработкой восьмибитной игровой приставки Famicom (или Nintendo Entertainment System, NES), появившейся в 1983 году. Это была первая консоль Nintendo на основе картриджей, позволявших пользователям играть в расширенный набор видеоигр.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также он известен как создатель преемника Famicom – 16-разрядной игровой консоли Super NES (или Super Famicom), которую Nintendo выпустила в 1990 году.
Приставка Nintendo Entertainment System была выпущена в 1983 году, а Super Nintendo Entertaintment System в 1990 году. Они стали одними из самых известных и продаваемых игровых приставок в истории.
В мире было куплено более 100 млн консолей. На NES вышли популярные игры Duck Hunt, Tetris и Super Mario, на SNES — игры Donkey Kong, Final Fantasy. Все они стали классикой игровой индустрии.
Уэмура пришел работать в Nintendo в 1971 году. Он отвечал за разработку 8-битной игровой приставки Nintendo Entertainment System (NES) и 16-битной Super Nintendo Entertainment System (SNES), а также участвовал в создании игр к ним.
Уэмура покинул Nintendo в 2004-м. Он остался консультантом компании и начал преподавать в университете Ритсумейкан в Киото. Также он создал центр исследований видеоигр при университете.