Умер создатель игровых приставок Nintendo – во всем мире их продано более 100 миллионов штук

В Японии в возрасте 78 лет умер создатель игровых приставок компании Nintendo Масаюки Уэмура.

Об этом сообщает газета The Japan Times.

Масаюки Уэмура скончался в понедельник, 6 декабря, но о его смерти стало известно только сейчас. Причина смерти 78-летнего инженера не сообщается.

Уэмура запомнился среди прочего разработкой восьмибитной игровой приставки Famicom (или Nintendo Entertainment System, NES), появившейся в 1983 году. Это была первая консоль Nintendo на основе картриджей, позволявших пользователям играть в расширенный набор видеоигр.

Также он известен как создатель преемника Famicom – 16-разрядной игровой консоли Super NES (или Super Famicom), которую Nintendo выпустила в 1990 году.

We are deeply saddened by the loss of Masayuki Uemura. Not just man behind the creation of the Famicom & other historic hardware, he was a pioneer in the study of video games. He served as founder & director of @rcgstudies, leading Japan in game research and history studies. pic.twitter.com/f7fZztiCx8 — Video Game History Foundation (@GameHistoryOrg) December 9, 2021

Приставка Nintendo Entertainment System была выпущена в 1983 году, а Super Nintendo Entertaintment System в 1990 году. Они стали одними из самых известных и продаваемых игровых приставок в истории.

В мире было куплено более 100 млн консолей. На NES вышли популярные игры Duck Hunt, Tetris и Super Mario, на SNES — игры Donkey Kong, Final Fantasy. Все они стали классикой игровой индустрии.

Уэмура пришел работать в Nintendo в 1971 году. Он отвечал за разработку 8-битной игровой приставки Nintendo Entertainment System (NES) и 16-битной Super Nintendo Entertainment System (SNES), а также участвовал в создании игр к ним.

Уэмура покинул Nintendo в 2004-м. Он остался консультантом компании и начал преподавать в университете Ритсумейкан в Киото. Также он создал центр исследований видеоигр при университете.