В Черногории продолжат выдавать "золотые паспорта", но на более жестких условиях

Правительство Черногории продлило на 2022 год программу инвестиционного гражданства, которую еще называют программой "золотых паспортов". Но в этом году условия для претендентов стали более жесткими.

Программа "золотых паспортов" в Черногории продолжается, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Она дает возможность получить черногорский паспорт за инвестиции в проекты развития в сфере туризма, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства.

С этого года условия ужесточились. Теперь инвесторы в течение месяца должны будут предоставить банковскую гарантию в размере 50% от общей суммы инвестиций. Ранее сумма инвестиций составляла 250 тысяч евро для северных районов и 450 тысяч евро для центра и юга.

Также претенденты на "золотой паспорт" кроме вноса в 100 тысяч евро в спецфонд развития малоразвитых муниципалитетов должны будут заплатить еще 100 тысяч евро в Инновационный фонд.

В списке иностранных граждан, получивших гражданство страны в обмен на инвестиции в 2020-2021 годах, 166 человек: 48 заявителей и 118 членов их семей.

Подавляющее большинство лиц, купивших гражданство Черногории, россияне. Также в списке фигурируют граждане Китая, Ливана, Турции, Индии, Беларуси, США, Германии и Швейцарии.

Граждан Украины шестеро. Иванна Пикуш из Киева, Елена Сафонова из Изюма (Харьковская область) и Ирина Стржалковская из Винницы.

Три человека из городов, находящихся на оккупированных территориях (Александр Пустовой из Горловки, а также Вячеслав и Яна Сосинские из Донецка).

Программа инвестиционного гражданства была запущена Черногорией в 2019 году, и ранее Черногория заявляла, что планирует ее прекратить, так как она вызвала замечания Европейского Союза, и даже уже закрывала программу после скандалов в феврале 2021 года.