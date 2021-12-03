Законопроект Зеленского о множественном гражданстве планируют рассмотреть в 2022 году

Президентский законопроект о множественном гражданстве с большой вероятностью вынесут на рассмотрение в 2022 году. Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека Дмитрий Лубинец заявил УНН.

“Как главный комитет, мы его (законопроект — Delo.ua) не можем рассматривать, пока нет заключения Главного научно-экспертного управления. Комитет уже обратился к ГНЭУ. Я предполагаю, что процентов на 90 мы его будем рассматривать уже в следующем году”, — считает Дмитрий Лубинец.

Народный депутат уверен, что законопроект быстро пройдет комитет, однако он “не уверен, что он так же быстро пройдет парламент”.

В этом документе, по его словам, есть плюсы и минусы. Одно из достоинств — возможность получить паспорт для представителей украинской диаспоры.

“Как же все-таки считать — это все же граждане Украины, граждане иностранных стран с ограниченными правами граждан Украины? Поэтому здесь есть противоречия”, — отметил глава комитета также некоторую неопределенность.

Лубинец высказал мнение, что на самые высокие представительские полномочия в государстве должны иметь право только граждане Украины, которые получили паспорт по рождению или проживавшие на территории Украины не менее 10 лет.

2 декабря 2021 года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает изменения в законе о гражданстве в части оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины. По идее гаранта, это позволит получать украинское гражданство представителям диаспоры во всем мире.

Но многие украинцы не поддерживают идею двойного гражданства: 48% украинцев против введения двойного или множественного гражданства. По данным одного из опросов, за такое изменение высказалось примерно такое же количество респондентов. А 24% поддерживают возможность введения двойного (множественного) гражданства для всех стран без исключений.

Идею реализации двойного гражданства Зеленский высказывал еще в сентябре 2021 года в ходе визита в США. На встрече с диаспорой он заявил, что реализует эту идею, дав понять, что затея не будет касаться живущих в России.

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