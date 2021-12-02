Почти половина украинцев не поддерживают идею двойного гражданства

48% украинцев не поддерживают идею введения двойного или множественного гражданства в Украине. В то же время 24% высказываются за возможность введения двойного (множественного) гражданства для всех стран без исключений.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Деминициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС), проведенного с 22 октября по 12 ноября.

Так, почти половина украинцев не поддерживают идею о введении двойного или множественного гражданства в Украине.

48% респондентов не поддерживают вообще идею введения двойного или множественного гражданства в Украине.

В то же время 24% высказываются за возможность введения двойного (множественного) гражданства для всех стран без исключений.

11% поддерживают эту идею, если двойное гражданство будет разрешено только со странами-членами ЕС и НАТО.

При этом 7% респондентов могут поддержать введение множественного гражданства со всеми странами, кроме России.

Почти 5% выступают за двойное гражданство только с бывшими республиками СССР, еще 5% затруднились определиться с ответом.

Наибольшую поддержку идеи двойного (множественного) гражданства выразили следующие категории опрошенных:

– 33% респондентов из восточного макрорегиона;

- 42% респондентов в возрасте 18–29 лет;

- 29% респондентов, которые могут позволить себе купить ценные вещи, и среди тех, кто может позволить себе купить почти все, что хочет;

- 29% среди выезжавших за границу в течение 2017–2021 гг.

Наиболее категорично против идеи двойного (множественного) гражданства выступили следующие категории опрошенных:

– 55% респондентов из западного макрорегиона;

- большинство респондентов старше 30 лет и младше 70 лет: 51% среди опрошенных возрастом 30-39 лет, 53% среди опрошенных возрастом 40-49 лет, 55% среди опрошенных возрастом 50-59 лет, 52% среди опрошенных возрастом 60-69 лет;

- 53% респондентов, которым денег хватает на еду, но покупать одежду уже тяжело;

– 51% среди тех, кто не выезжал за границу в течение последних четырех лет.

Опрос проводился среди украинцев в возрасте от 18 лет с 22 октября по 12 ноября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных номеров во всех областях, кроме временно не контролируемых властями Украины территорий – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Отмечается, что погрешность выборки не превышает: 2.4% для показателей, близких к 50%, 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%.

Напомним, президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде внести изменения в закон о гражданстве в части оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины.

Соответствующий законопроект №6368 он внес 2 декабря 2021 года, о чем свидетельствуют данные на сайте парламента.

В сентябре в ходе визита в США Зеленский на встрече с диаспорой заявил, что реализует идею двойного гражданства, дав при этом понять, что эта затея не будет касаться живущих в России.

Тогда же на встрече со студентами и преподавателями Стэнфордского университета он сформулировал свою позицию так, что из-за политики паспортизации Россией жителей Донбасса, а ранее и Крыма, в вопросе двойного гражданства не может быть универсального подхода, а должен быть отдельный подход к каждой общине и к каждой отдельной стране.