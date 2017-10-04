Британский стартап привлек $339 млн инвестиций

04 октября 2017, 08:49
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Инвесторами выступили инвестиционные компании Vollin Holdings и Minden, которая принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу

Британский стартап привлек $339 млн инвестиций | IT и Телеком | Дело Увеличить картинку

Британский телекоммуникационный стартап Truphone привлек 255 млн фунтов стерлингов (339 млн долларов). Об этом сообщает TechCrunch.

Отмечается, что инвесторами выступили инвестиционные компании Vollin Holdings и Minden, которая принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу.

Полученные деньги разработчики потратят на погашение долга и удвоения объема предоставления данных для подключенных устройств за пределами мобильных телефонов.

"Мы делаем стратегическое приобретение, которое мы можем объявить в течение нескольких дней", — сказал генеральный директор Truphone Ральф Стеффенс.

Компания Truphone была основана в 2006 году и за последние три-четыре года, в частности, собрала около 239 млн долларов долга.

Как сообщалось ранее, американская технологическая компания Intel назвала размер инвестиций в компании, занимающиеся исследованиями и разработками в сфере искусственного интеллекта. В частности, по словам исполнительного директора Intel Брайана Кржанича, сумма вложенных средств в такие стартапы превышает 1 млрд долларов. В частности, получателями инвестиций стали Mighty AI, Data Robot и Lumiata.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал активизацию формирования законодательной базы развития инноваций.

По материалам: РБК-Украина
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Теги: стартап

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Британский стартап привлек $339 млн инвестиций | IT и Телеком | Дело
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