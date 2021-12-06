IT-компании все чаще ищут Middle-специалистов, а спрос на Senior снижается

Спрос на опытных разработчиков на айти-рынке снижается — эти позиции IT-компании все чаще пытаются закрыть, наняв менее опытных специалистов. Такой тренд отметил CEO рекрутингового агентства ITExpert Станислав Шихов.

"Сейчас от клиентов все чаще слышу запрос на Middle-разработчиков. Senior нужны, но их пожелания по заработной плате вводят в ступор любого хайринг-менеджера. Речь идет о суммах выше 7000-8000 долларов. Работодатели стараются “сэкономить”, наняв "мидлов", — рассказал Шихов.

Он подтверждает наблюдение данными с портала для анонимного поиска программистов Djinni.

Фото: Станислав Шихов / Facebook

Так, на момент начала декабря 2021 года на сайте насчитывалось почти 17 тысяч предложений для разработчиков с опытом работы 2-5 лет, а вот вакансий для тех, кто в сфере более пяти лет — всего 3280. В то же время «сеньоров» в поиске работы сегодня почти 13 тысяч, а «мидлов» - около 8000.

По словам CEO рекрутингового агентства, такая тенденция приводит к сразу нескольким последствиям:

Middle получают слишком много предложений. По внутренней статистике ITExpert, Response Rate (уровень отклика - Delo.ua) на этом ранге упал на 22% за последний год (на ранге Senior — на 10-15%).

Некоторые "мидлы" уже получают как "синьоры" год назад, а особо проворные даже умудряются продать себя на собеседовании как "синьора". Middle Java могут просить 5000 долларов и движутся дальше.

Как результат двух предыдущих пунктов, переманить "мидла" сложнее — они реже отвечают, менее активны в поиске работы, так как в основном уже работают на выгодных условиях. "Дружный коллектив” вместе с “печеньками на кухне” нервно курят в сторонке. А нанять "мидла" за 7000 долларов могут себе позволить только некоторые – так, я знаю кейс java-джуна за 6000 долларов», — говорит Шихов.

Напомним, последние полтора года в украинском IT-секторе образовался катастрофический дефицит кадров — например, последние шесть месяцев спрос на программистов превышает предложение на 35%-40%.

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