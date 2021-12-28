Huawei презентовал гибридный кроссовер Aito M5 и назвал цену умного авто

Одна из крупнейших компаний КНР в сфере телекоммуникаций Huawei презентовала гибридный кроссовер Aito M5, который называют первым умным автомобилем Huawei. Авто уже доступно для предварительного заказа в Китае.

Как сообщает издание GT, Aito M5 называют самым дорогим умным устройством Huawei, потому что этот автомобиль оснащен операционной системой HarmonyOS, умной кабиной Huawei, экраном 2K HDR, мощной звуковой системой Huawei, фирменным автопилотом компании и другими электронными помощниками. Вдобавок автомобиль получил запас хода в 1200 километров.

Сразу же после презентации Huawei назвал стоимость Aito M5 — 39 тысяч долларов, то есть около 1 054 620 гривен. В первый день старта предзаказа китайцы купили 365 машин.

Гибрид Aito M5 построен на платформе Seres REEV DE-i. Он оснащен 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 125 лошадиных сил и двумя электродвигателями мощностью 224 и 204 лошадиных силы.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,4 секунды (от 0 до 50 км/ч — 1,9 секунды), а средний расход топлива составляет 0,8 литра на 100 километров. Топовая версия получила аккумулятор на 200 кВт ⋅ч, что обеспечит запас хода более чем на 1000 км.

Другие производители смартфонов также начинают осваивать рынок авто. В частности, китайский производственный гигант Xiaomi после регистрации Xiaomi Automobile Co в сентябре зарегистрировал вторую автомобильную компанию.

Так, 18 ноября была образована компания Xiaomi Automobile Technology Co, которую возглавил основатель и исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь.