Huawei представила "умные" очки, которые следят за осанкой

Компания Huawei представила новые “умные” очки — первые очки Huawei на основе операционной системы HarmonyOS.

Об этом пишет GSMArena.

Особенностью новинки стали съемные линзы — они объединены в общий модуль, который крепится на магнитах к дужкам. Линзы могут быть как солнцезащитными, так и корригирующими, а для оправы доступны несколько вариантов дизайна: круглая, прямоугольная и авиаторы.

В дужки встроены динамики и микрофоны устройства, а также аккумуляторы для работы электроники. Поддерживается Bluetooth 5.2.

«Умные» очки получили защиту от влаги по стандарту PX4, а время работы без подзарядки составляет до 16 часов. Работают очки на базе фирменной операционной системы HarmonyOS.

HarmonyOS позволяет выводить в поле зрения пользователя различную полезную информацию, от коротких сообщений до расписания.

Прикосновениями к дужке можно управлять воспроизведением звука, отклонять и принимать вызовы.

Помимо всего прочего, очки следят за осанкой, отслеживая время, проведённое с опущенной головой.

Цена гаджета составляет 267 долларов, солнцезащитный вариант — 298 долларов.

Напомним, компания Facebook совместно с известным брендом Ray-Ban презентовала "умные" очки под названием Ray-Ban Stories, которые умеют снимать видео, фото, а также принимать звонки и воспроизводить музыку.