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Гаджеты
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Huawei представила "умные" очки, которые следят за осанкой

Huawei представила "умные" очки, которые следят за осанкой
Это первые очки Huawei на основе операционной системы HarmonyOS

Компания Huawei представила новые “умные” очки — первые очки Huawei на основе операционной системы HarmonyOS. 

Об этом пишет GSMArena.

Особенностью новинки стали съемные линзы — они объединены в общий модуль, который крепится на магнитах к дужкам. Линзы могут быть как солнцезащитными, так и корригирующими, а для оправы доступны несколько вариантов дизайна: круглая, прямоугольная и авиаторы.

Фото 2 — Huawei представила "умные" очки, которые следят за осанкой

В дужки встроены динамики и микрофоны устройства, а также аккумуляторы для работы электроники. Поддерживается Bluetooth 5.2. 

«Умные» очки получили защиту от влаги по стандарту PX4, а время работы без подзарядки составляет до 16 часов. Работают очки на базе фирменной операционной системы HarmonyOS.

HarmonyOS позволяет выводить в поле зрения пользователя различную полезную информацию, от коротких сообщений до расписания.

Прикосновениями к дужке можно управлять воспроизведением звука, отклонять и принимать вызовы.

Помимо всего прочего, очки следят за осанкой, отслеживая время, проведённое с опущенной головой. 

Цена гаджета составляет 267 долларов, солнцезащитный вариант — 298 долларов. 

Напомним, компания Facebook совместно с известным брендом Ray-Ban презентовала "умные" очки под названием Ray-Ban Stories, которые умеют снимать видео, фото, а также принимать звонки и воспроизводить музыку.

Автор:
Светлана Манько