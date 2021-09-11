Facebook вместе с Ray-Ban создали "умные" очки, снимающие видео (ВИДЕО)

Компания Facebook совместно с известным брендом Ray-Ban презентовала технологичные очки под названием Ray-Ban Stories, сообщает The Verge.

Как отмечает издание, их внешний вид не отличается от обычных, однако эти очки умеют снимать видео, фото, а также принимать звонки и воспроизводить музыку.

В очки вмонтированы две 5-мегапиксельные камеры, которые позволяют фотографировать и снимать видео. Устройство синхронизируется с приложением Facebook View, где можно редактировать фото и видео.

Чтобы начать съемку, достаточно произнести: "Hey Facebook, take a video". Память умных очков рассчитана на хранение 30 роликов длительностью 30 секунд или 500 фото.

Кроме этого, в Ray-Ban Stories встроены динамики, которые позволяют слушать музыку с телефона через Bluetooth или принимать звонки.

При этом, в дужке очков есть сенсорная панель, с помощью которой можно управлять воспроизводимым аудио.

Батареи умных очков хватает на шесть часов использования, на ее полную зарядку понадобится около часа.

Три модели Ray-Ban: Wayfarer, Round и Meteor будут представлены в 20 вариантах с различными линзами и оправами.

Стоимость очков варьируется от $299 до $379. В комплекте также идет футляр с аккумулятором — его хватит для 3 полных заряда, и USB-C для заряда футляра.

Купить умный гаджет можно будет в онлайн-магазинах Ray-Ban в США, Канады, Британии, Италии, Ирландии и Австралии.

Ранее сообщалось, что Facebook занялась созданием своих собственных "умных" гаджетов своих постоянных усилий в области развития аппаратного обеспечения.

Напомним, инженеры в Стенфорде разработали очки, которые умеют отслеживать взгляд