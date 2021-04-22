Солнцезащитные очки Ray-Ban — идеальная форма найдется для каждого

Бренд солнцезащитных очков Ray-Ban можно сравнить с Mercedes. Его разработки такие же всемирно известные и популярные среди всех слоев населения. История компании началась с создания аксессуаров для защиты глаз пилотов. В настоящее время очки этого производителя стали предметом восхищения и желания для миллионов потребителей.

Особенности выбора оптимальной формы

Первое, на что обращают внимание покупатели солнцезащитных очков, — форма оправы. В коллекциях Ray-Ban насчитывается порядка 200 моделей. Это позволяет подобрать идеальную к любому типу лица. Следуя рекомендациям стилистов, можно сделать внешность более привлекательной.

Больше всех повезло обладателям овальной формы лица. Им можно покупать очки с любой оправой. Лучше других будут смотреться Aviator и Wayfarer. Обе модели представлены с разными оттенками и эффектами линз.

Людям с круглой формой лица необходимо выбирать очки, визуально удлиняющие черты. Подобным эффектом обладают каплевидные и трапециевидные линзы. Желательно, чтобы оправа имела заостренные элементы.

Сделать квадратное лицо более утонченным и аккуратным помогут круглые очки, Авиаторы и Клабмастеры. Обладателям прямоугольного лучше предпочесть модели больших размеров. Для сердцевидного лица рекомендуются маленькие и аккуратные аксессуары с минималистичным обрамлением. Перейдя по ссылке https://raybanco.com.ua/, очки Ray-Ban можно подобрать для любой внешности.

Особенности популярных моделей Ray-Ban

Культовыми моделями очков производителя стали:



Aviator;



Wayfarer;



Clubmaster.



Именно Авиаторы создавались для летчиков. Но интересная форма и оригинальное исполнение сделали их невероятно популярными среди голливудских звезд. Примеру любимых актеров последовали и их фанаты. Современная коллекция представлена очками с тринадцатью оттенками линз, включая градиентные и зеркальные. Wayfarer имели несколько вех развития, подъемов и падений. Но они однозначно произвели фурор благодаря пластиковой оправе. Очки Clubmaster соединили в себе основные черты двух предыдущих моделей. Их обрамление сверху выполнено из пластика, снизу — из металла. Аксессуар акцентирует внимание на естественной линии бровей.

Компания Ray-Ban продолжает радовать поклонников, выпуская каждый сезон новинки. Дизайнеры экспериментируют с оттенками линз, сочетанием материалов, добавляют интересные принты на оправы.