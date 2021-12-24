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Ищете новый монитор? Почему стоит выбрать Huawei MateView GT с 34-дюймовым дисплеем

Ищете новый монитор? Почему стоит выбрать Huawei MateView GT с 34-дюймовым дисплеем

Последнее десятилетие отрасли высокопроизводительных мониторов не ознаменовались большим количеством инноваций и нововведений. Но потребности пользователей меняются, поэтому производители высококачественных мониторов стремятся внедрить как можно больше инноваций в свою продукцию.

 Huawei представила новый монитор MateView GT с поддержкой передовых технологий, который уже доступен в Украине. Он отличается дизайном и функциональностью, в частности, своими возможностями для просмотра и воспроизведения контента с эффектом полного погружения.

Минималистичный дизайн

MateView GT обладает множеством инновационных преимуществ, среди которых и передовой минималистичный дизайн, и максимальная производительность.

MateView GT лишен устаревших черт традиционных мониторов. Один из его футуристических элементов — серебряное кольцо на задней панели, которое дополняет его стиль и отличает среди других продуктов на рынке.

Фото 2 — Ищете новый монитор? Почему стоит выбрать Huawei MateView GT с 34-дюймовым дисплеем

Выгнутый дисплей

MateView GT унаследовал ДНК бренда Mate (серия смартфонов Huawei), имеющего симметричный дизайн и изогнутую заднюю панель. Также монитор оснащен магнитной задней крышкой для управления кабелями и легкого доступа к портам. MateView GT имеет узнаваемый дизайн, который подчеркивает лого Huawei в верхней части панели.

Фото 3 — Ищете новый монитор? Почему стоит выбрать Huawei MateView GT с 34-дюймовым дисплеем

Более того, в MateView GT интегрирована звуковая панель, обладающая цельным дизайном, — это и основа монитора, и двойной динамик одновременно. Сенсорная звуковая панель позволяет настраивать громкость прикосновением. Кроме того, по желанию можно добавить разнообразные ритмичные световые эффекты. Эти элементы отличают MateView GT среди других игровых мониторов.

Фото 4 — Ищете новый монитор? Почему стоит выбрать Huawei MateView GT с 34-дюймовым дисплеем

Как иммерсивный игровой монитор MateView GT также поддерживает множество функций, улучшающих его производительность. Он оснащен 34-дюймовым экраном с частотой обновления 165 Гц и ультрашироким соотношением сторон 21:9. Монитор поддерживает разрешение 3440x1440, 90% цветовую гамму кинематографического уровня P3 и 10-битную глубину цвета. Дисплей воспроизводит до 1,07 млрд цветов с плавными и естественными переходами и точностью Δ E < 2 для еще более реалистичной визуализации.

Таким образом, MateView GT существенно выделяется на рынке мониторов своим стилем, сочетая в себе эстетичный вид, инновации и интеллектуальную ДНК продуктов компании.

Подробнее ознакомиться с MateView GT, а также получить информацию о доступности монитора можно на официальном сайте Huawei.