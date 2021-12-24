Ищете новый монитор? Почему стоит выбрать Huawei MateView GT с 34-дюймовым дисплеем

Последнее десятилетие отрасли высокопроизводительных мониторов не ознаменовались большим количеством инноваций и нововведений. Но потребности пользователей меняются, поэтому производители высококачественных мониторов стремятся внедрить как можно больше инноваций в свою продукцию.

Huawei представила новый монитор MateView GT с поддержкой передовых технологий, который уже доступен в Украине. Он отличается дизайном и функциональностью, в частности, своими возможностями для просмотра и воспроизведения контента с эффектом полного погружения.

Минималистичный дизайн

MateView GT обладает множеством инновационных преимуществ, среди которых и передовой минималистичный дизайн, и максимальная производительность.

MateView GT лишен устаревших черт традиционных мониторов. Один из его футуристических элементов — серебряное кольцо на задней панели, которое дополняет его стиль и отличает среди других продуктов на рынке.

Выгнутый дисплей

MateView GT унаследовал ДНК бренда Mate (серия смартфонов Huawei), имеющего симметричный дизайн и изогнутую заднюю панель. Также монитор оснащен магнитной задней крышкой для управления кабелями и легкого доступа к портам. MateView GT имеет узнаваемый дизайн, который подчеркивает лого Huawei в верхней части панели.

Более того, в MateView GT интегрирована звуковая панель, обладающая цельным дизайном, — это и основа монитора, и двойной динамик одновременно. Сенсорная звуковая панель позволяет настраивать громкость прикосновением. Кроме того, по желанию можно добавить разнообразные ритмичные световые эффекты. Эти элементы отличают MateView GT среди других игровых мониторов.

Как иммерсивный игровой монитор MateView GT также поддерживает множество функций, улучшающих его производительность. Он оснащен 34-дюймовым экраном с частотой обновления 165 Гц и ультрашироким соотношением сторон 21:9. Монитор поддерживает разрешение 3440x1440, 90% цветовую гамму кинематографического уровня P3 и 10-битную глубину цвета. Дисплей воспроизводит до 1,07 млрд цветов с плавными и естественными переходами и точностью Δ E < 2 для еще более реалистичной визуализации.

Таким образом, MateView GT существенно выделяется на рынке мониторов своим стилем, сочетая в себе эстетичный вид, инновации и интеллектуальную ДНК продуктов компании.

Подробнее ознакомиться с MateView GT, а также получить информацию о доступности монитора можно на официальном сайте Huawei.